Несут смерть. «Клещи-монстры» добрались до Европы

«Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе», - указано в материале.

Изначально крупные и агрессивные клещи обитали на территориях с тропическим климатом, в том числе в Африке и Юго-Восточной Азии. В Европе десятилетиями они «оставались в тени». Но теперь паразиты распространились в Испании, на Балеарских островах и в южной Италии - их перенесли дикие животные.

«Кровососущие паразиты в четыре раза крупнее обычных клещей», - отметили авторы статьи.

Они более агрессивные, лучше переносят холод и «охотятся» на своих жертв. Они выжидают, пока пройдет животное или человек, прежде чем прыгнуть на его кожу. Опасные клещи сейчас присутствуют в популярных локациях для отдыха в Британии. Недавно паразитов заметили в Германии и Швеции.

«Этой весной было обнаружено, что они распространились на восемь районов северо-восточного региона Каталонии», - добавили журналисты.

Польские эксперты в области здравоохранения предупредили своих граждан, что паукообразные-переносчики вируса могут вскоре достичь границ страны.

Даже обычные клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний. Одно из них - клещевой энцефалит , который может протекать даже бессимптомно. Инфекция поражает центральную нервную систему, при тяжелом течении есть риск инвалидности или смерти.