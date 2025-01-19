Неочевидным признаком диабета оказалась распространенная в гинекологии болезнь

«Если человек наблюдает у себя потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области или частые дрожжевые инфекции, например кандидозы, то это могут быть симптомы, которые указывают на наличие диабета», - предупредила она.

Еще одним признаком болезни врач назвала запах ацетона изо рта. Невольникова уточнила, что он не должен быть связан с голоданием.

На диабет второго типа у взрослых и детей могут указывать сильная жажда и лишний вес, сообщила ранее заведующая эндокринологическим отделением СПбГМУ Кристина Скобелева. Она посоветовала показаться врачу также при появлении черных пятен на шее.