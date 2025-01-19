19 января 2025, 04:45

Неочевидным признаком диабета оказалась распространенная в гинекологии болезнь

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Потемнение кожи, частые кандидозы и специфический запах изо рта могут указывать на диабет. Врач-эндокринолог поликлиники № 220 в Москве Анна Невольникова сообщила об этом РИА «Новости».

«Если человек наблюдает у себя потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области или частые дрожжевые инфекции, например кандидозы, то это могут быть симптомы, которые указывают на наличие диабета», - предупредила она.

Еще одним признаком болезни врач назвала запах ацетона изо рта. Невольникова уточнила, что он не должен быть связан с голоданием.

На диабет второго типа у взрослых и детей могут указывать сильная жажда и лишний вес, сообщила ранее заведующая эндокринологическим отделением СПбГМУ Кристина Скобелева. Она посоветовала показаться врачу также при появлении черных пятен на шее.

Болезни Медицина Диабет
19 января 2025, 03:24
Не можете заснуть? Врач раскрыл странную позу, которая мгновенно избавит от бессонницы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Избавиться от бессонницы поможет поза, разработанная специально для астронавтов. Об этом врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Тим Мерсер рассказал в беседе с Daily Mail.

Метод под названием «нулевая гравитация» был разработан НАСА. Он помогает астронавтам заснуть в условиях экстремального давления.

По словам Мерсера, эту позу могут применять и обычные люди. Техника заключается в том, что нужно лечь на спину, поднять голову и ноги так, чтобы они находились чуть выше уровня сердца, а позвоночник был относительно прямым. При этом голова должна быть слегка приподнята, а колени и локти немного согнуты.

Доктор объяснил, что при таком положении головы дыхательные пути раскрываются и получают больше кислорода во время сна. Эта поза также поможет людям с респираторными заболеваниями, улучшит кровообращение в организме и ускорит заживление травм.

Врач-кардиолог Рози Гордсет ранее объяснила, что положение тела во сне может указывать на серьезные заболевания, например, на сердечную недостаточность.

Великобритания Врачи NASA
19 января 2025, 03:12
Сотни британцев попали в больницу после инъекций для похудения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Великобритании произошел всплеск госпитализаций людей с осложнениями от инъекций для похудения. За медпомощью обратились почти 400 человек, сообщил Daily Mail.

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подсчитало, что с момента выхода на рынок препаратов Wegovy, Mounjaro и Saxenda 397 человек попали в больницу с осложнениями разного характера, от непрекращающейся рвоты и обезвоживания до судорог и панкреатита. Число госпитализаций возросло на 46%, и врачи назвали эту тенденцию тревожной.

Препараты для снижения веса предназначены для людей с индексом массы тела более 30. Однако их стали применять люди без ожирения. Некоторые из пострадавших купили инъекции в интернете. MHRA предупредила медицинских работников, что они могли содержать инсулин, а не семаглутид - действующее вещество «Оземпика».

В России производятся три аналога этого препарата. Врач-эндокринолог Юлия Реникова предупредила, что злоупотребление «Оземпиком» чревато воспалением поджелудочной железы.

Великобритания Болезни Лекарства Медицина Ожирение
18 января 2025, 08:54
Массовое заражение гепатитом произошло на Камчатке из-за халатности врачей
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
На Камчатке 49 пациентов онкодиспансера заразились гепатитом В и С при прохождении компьютерной томографии с контрастированием. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на судебные материалы.

Вспышка гепатита в регионе произошла в 2024 году. Для проведения эпидемиологического расследования привлекли специалистов из Москвы. Они установили, что пострадавшие могли заразиться при неправильном применении многодозных флаконов с физраствором. Также установлены некачественная обработка оборудования и недостаток антисептических средств.

У 36 пациентов гепатит проявился в острой форме. Всего выявили 49 пострадавших, однако на самом деле их число может быть гораздо больше, поскольку процедуру ежемесячно проходили порядка тысячи человек. Работу кабинета КТ приостановили.

Ранее россиянам напомнили о риске заражения гепатитом на маникюре. Это может произойти, если в салоне не стерилизовались инструменты.

Болезни Врачи Камчатка
18 января 2025, 05:57
Россиян предупредили, что отказ от завтрака грозит инсультом
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Мировые исследования выявили взаимосвязь между отказом от завтрака и повышенным риском смерти от инсультов и инфарктов. Об этом сайту kp.ru рассказала кардиолог, завлабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова.

Специалист отметила, что японцы в свое время пришли к выводу, что пропуск завтрака увеличивает риск инсульта и ишемической болезни сердца. Они объясняют это тем, что без утреннего приема пищи у человека подскакивает давление.

Ерусланова добавила, что завтрак могут пропускать также из-за нехватки времени или отсутствия аппетита из-за стрессовой ситуации. Если это происходит регулярно, то в организме человека вырабатывается гормон стресса - кортизол.

«Этот глюкокортикоидный гормон запускает процессы воспаления, а также может стимулировать рост атеросклеротических бляшек. И то, и другое приводит к проблемам с сосудами», - пояснила она.

При этом врач отметила, что человек может осознанно отказываться от завтрака, к примеру, при интервальном голодании. В этом случае такой механизм не сработает и не увеличится риск возникновения проблем с сердцем и сосудами.

Ранее диетолог Марьяна Джутова посоветовала не пропускать завтрак, чтобы стимулировать метаболизм.

Еда Инсульт Смертность Здравоохранение Болезни Питание Врачи Продукты

Новости по теме