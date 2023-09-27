Некоторые города России превысили эпидпорог по гриппу и ОРВИ на 20%

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Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, по его словам, стартует в октябре, но заболеваемость начала расти в сентябре. Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых регионах зафиксировали значительный прирост инфицированных.

«Превышение эпидемических порогов заболеваемости на 20% и более зарегистрировано в 35 российских городах», - сказал он.

Оперштаб сообщил, что за неделю с 18 по 24 сентября заболеваемость ковидом в России увеличилась на 22,3%, число госпитализированных - на 18%. Ученый центра «Вектор» Валерий Локтев заявил, что новая пандемия случится примерно через 30 лет.

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