Нехватка вакцин. Как не заразиться коронавирусом в период ОРВИ

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Вознесенский напомнил, что желательно использовать маски в транспорте и торговых павильонах.

Он не стал говорить о том, достаточно ли вакцины выпускают производители. Однако, как уточнил Вознесенский, далеко не во всех российских регионах сейчас можно свободно сделать прививку теми препаратами, которые были доступны при СOVID-19.

«Хоть это не совсем уместно, но <…> рекомендовал бы регионам закупать определенное количество вакцинных препаратов и использовать их хотя бы для вакцинации уязвимых групп населения», - подчеркнул специалист.

Речь идет о пожилых людях, россиянах с хроническими заболеваниями и тех, кто в силу своей работы часто контактирует с людьми. В частности, медработники, учителя и работники транспорта.

Способы избежать коронавирусной инфекции «Заменят ли какие-то иммуномодуляторы вакцинные препараты? Тут я отвечу очень коротко: нет, и точка», - констатировал он.

Чтобы обезопасить себя от заражения ковидом, Вознесенский рекомендовал привиться от гриппа. Также он призвал мониторить появление вакцин от СOVID-19 в лечебно-профилактических учреждениях своего региона.

Ковид в статусе ОРВИ Он напомнил, что в мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила о прекращении пандемии COVID-19. Фактически с этого момента ковид перевели в разряд сезонных острых респираторных вирусных инфекций. И сейчас в стране наблюдается определенный подъем заболеваемости всех ОРВИ, включая коронавирус.