08 октября 2024, 14:57

«Не панацея». В каких случаях вакцина от рака окажется эффективной

РИА «Новости»
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Вакцина от рака будет эффективна только при определенных направлениях болезни. Об этом рассказал в интервью Lenta.ru один из ее разработчиков, директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков.

«Важно понимать, что это вовсе не панацея. <…> Вакцина будет эффективна только при определенных видах рака, для которых показано применение иммунотерапии», - сказал он.

По словам Косорукова, в клинических рекомендациях указано, где и когда можно применять иммунотерапию. Пока этот список ограничен, в частности, туда входит меланома. В будущем в перечень смогут включить рак легкого, некоторые виды рака ЖКТ. Для каждого из них нужно провести отдельные испытания, чтобы подтвердить эффективность вакцины.

Также ученые создают специальную диагностическую платформу, которая будет анализировать информацию о пациентах и давать рекомендации по применению препарата.

Болезни Ученые Рак Онкология Наука
08 октября 2024, 04:48
Мастурбация довела мужчину до экстренной операции
Unsplash
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Житель Нью-Йорка получил острый разрыв аорты во время мастурбации и чуть не умер. Врачи провели ему срочную операцию, сообщила газета Daily Mail.

Перед приступом 59-летний мужчина не испытывал типичных симптомов - предвестников разрыва аорты. Он не жаловался на одышку, боль в груди или потерю сознания. Однако во время самоудовлетворения он почувствовал головокружение, покалывание в обеих руках, напряжение в челюстях, а когда прилег, у него случилось недержание мочи. Тогда американец вызвал скорую помощь.

Врачи заподозрили сепсис и прописали антибиотики. Состояние мужчины немного улучшилось, но при попытке ходить у него кружилась голова. Наконец, УЗИ показало острое расслоение аорты типа А, и хирурги провели экстренную операцию - заменили поврежденный участок артерии аортальным трансплантатом.

Пациент полностью выздоровел. По информации издания, обычно до трети людей с разрывом аорты умирают.

Британец Мэтт Барр испытал другие деликатные проблемы из-за рекордно большого полового органа. Он пожаловался на странные просьбы от незнакомцев в интернете.

Болезни Секс
07 октября 2024, 14:07
В пяти районах Краснодарского края ввели карантин по мраморному клопу
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В Северском, Туапсинском районах, Горячем Ключе, Анапе и Сочи ввели карантин по мраморному клопу. Об этом сообщило местное издание «Краснодар и край».

По его данным, насекомые атаковали более четырех тысяч гектаров территории. Ища место для зимовки, они проникают в дома и облепляют окна и стены. У части жителей от этого начинается аллергия.

В августе туристка, приехавшая отдохнуть в Анапу, обнаружила клопов в своем гостиничном номере. Насекомые дали о себе знать на второй день. После скандала девушку и ее подругу переселили. Роспотребнадзор поручил региональному управлению провести проверку.

Биолог Ольга Трофимова предупредила, что встретить клопов можно повсюду. При поездке в метро она рекомендовала выбирать жесткие пластиковые или металлические сиденья, в поезде дальнего следования - осмотреть постельные принадлежности.

Краснодарский край Насекомые
06 октября 2024, 15:29
«Ничего страшного». Дефицит «Сульпирида» не спровоцирует всплеск случаев шизофрении
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Дефицит с лекарством от невротических расстройств «Сульпирид» в Алтайском крае мог возникнуть из-за прохождения перерегистрации. Но на рынке достаточно других препаратов, которые вполне могут стать его заменой. Об этом 360.ru заявил психиатр-нарколог Алексей Магалиф.

Шизофрении не будет Он добавил, что сообщения о том, что перебои в поставках «Сульпирида» приведут к всплеску случаев шизофрении, не имеют под собой никакого основания, так как этот нейролептик используется только при невротических расстройствах, к которым шизофрения не относится.

«Современных лекарств достаточно много, чтобы заменить хотя бы один, который исчез и аптечной сети. Никакой катастрофы я не вижу. Через какое-то время поставки возобновятся», - заявил Магалиф.

Врач-нарколог добавил, что все состоящие на учете психоневрологических диспансерах пациенты получают бесплатную помощь. Но окончательное лекарство им назначает врач. Если специалисты поставили человеку хронический диагноз, то назначенные препараты используются для профилактики. Если их прием прекратить, то у человека возникнет рецидив.

«„Сульпирид“ не является главным препаратом для лечения шизофрении. Вообще не является. Если пациент на неделю прекратит его принимать, то ничего страшного не произойдет. Тем более, что его не назначают при психотических заболеваниях. Поэтому то, что ваши коллеги сенсационно выдали, не идет ни в какое сравнение, как если бы из аптечных сетей пропал инсулин», - подытожил собеседник 360.ru.

Почему пропал «Сульпирид» О возникшем дефиците препарата «Сульпирид» в Алтайском крае и угрозе всплеска приступов шизофрении сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы уточнили, что региональные аптеки из-за сбоев в логистике не успели закупить достаточное количество лекарств, которое производят в соседней Кемеровской области.

Вопрос дефицита лекарств в аптеках Алтайского края подняли на последней сессии Законодательного собрания региона. Трансляция заседания доступна во «ВКонтакте». Тема появилась на фоне назначения нового директора государственного предприятия «Аптеки Алтая» Марины Годовой.

О жалобах невропатологов на нехватку «Сульперида» в ампулах пожаловался депутат Сергей Писарев. Он предложил Годовой решить вопрос с поставками необходимого нейролептика, который производят в Новокузнецке.

Спикер парламента Александр Романенко также выступил с критикой работы аптечной сети региона. Он пояснил, что по его просьбе министр здравоохранения края искал для него лекарство, назначенное врачом.

Проблему обещали решить «Почему кто-то должен создавать потребность для заказа лекарств у поставщиков? Вы должны сами обладать потребностью в данных препаратах на территории региона. Вы отвечаете за эту аптечную сеть, за клиентов», - подчеркнул он.

Годова в ответ пообещала, что встретится с врачами, чтобы оценить их потребность в необходимых лекарствах и заранее разместит заказы у поставщиков, чтобы не допустить нового дефицита.

В конце сентября подведомственный Минздраву Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подал иск в арбитражный суд Москвы, в котором потребовал отменить решения ФАС, заблокировавшие госзакупки препарата «Трикафта» для детей с муковисцидозом.

Надзорное ведомство остановило аукционы по жалобе компании МИК, которая пообещала привести аналог препарата из Аргентины, у которого пока нет лицензии в России. Но прекращение приема лекарства грозит рецидивом больным детям.

Здравоохранение Лекарства Депутаты Россия Аптеки
06 октября 2024, 13:44
«Полезные встряски». Врач перечислила неожиданные способы продлить молодость
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Продлить молодость и улучшить общее состояние организма могут помочь небольшие «встряски». Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала врач антивозрастной медицины и основатель Европейского университета долголетия Юлия Юсипова.

Она объяснила, что небольшие «встряски», в отличие от вялотекущего стресса, запускают процессы обновления и оптимизируют работу всех систем организма.

Врач рекомендовала устраивать регулярные спортивные нагрузки: бегать, плавать, ездить на велосипеде.

Помимо тренировок она посоветовала менять пищевые привычки и попробовать интервальное голодание. По ее словам, оно способствует восстановлению клеток, а разнообразие в диете поможет держать вес под контролем. Также на иммунитете положительно сказываются процедуры закаливания и сауны. Они снимают нервное напряжение и способствуют детоксикации.

Ранее врач-нутрициолог и диетолог Елена Соломатина рекомендовала людям старше 50 употреблять морепродукты, кисломолочные продукты, фрукты, овощи, зелень и злаки. По ее словам, сбалансированное питание «омолодит» организм.

Врачи Медицина Диеты

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