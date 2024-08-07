Не делайте так! Названы четыре неочевидные ошибки при мытье волос

Неправильное мытье волос может серьезно ухудшить их состоянии. Британский парикмахер Пол Уиндл в интервью изданию Hellо! назвал четыре главные ошибки при уходе за локонами, которые могут им навредить.

Важно соблюдать правильный баланс. Для поддержания оптимального состояния волос и кожи головы достаточно мыть волосы не чаще двух-трех раз в неделю.

«Более частое мытье волос может привести к удалению натуральных масел», - пояснил Уиндл.

Ранее стилист Ирина Белякова рассказала, что непослушным волосам необходимо регулярное увлажнение. Можно прибегнуть к шампунями с питательными маслами, которые укрепляют и защищают локоны и использовать несмываемый кондиционер.

В первую очередь нужно обратить внимание на температуру воды при мытье. Слишком горячая может растягивать волосы и приводить к ломкости при расчесывании.

«То же повреждение волос, которое вызывают утюжки и фены, может произойти, если вы слишком сильно установите температуру в душе. Мокрые волосы и так очень нежные», - предупредил парикмахер.

Смыть шампунь достаточно теплой водой, а не кипятком. Кутикула раскроется и пряди будут чистыми. Кондиционер лучше смывать прохладной водой, которая наоборот закроет кутикулу.

«Это добавит здоровый блеск, который сохранится до следующего мытья», - подчеркнул он.

Следующая ошибка - расчесывание волос сразу после душа. Мокрые волосы более нежные и эластичные, поэтому их можно легко повредить. Лучше пройтись щеткой по прядям перед мытьем, чтобы потом не пришлось распутывать их.

Еще один важный момент - нанесение кондиционера. Продукт важно распределять от середины волос к кончикам. Последние считаются «самыми мертвыми», ведь в них меньше всего влаги, поэтому такая область нуждается в наибольшем уходе. Наносить кондиционер на кожу головы не нужно.

Не стоит мыть волосы очень редко. В противном случае поры на коже головы закупорятся из-за избытка жира, что привлечет еще больше грязи и мусора.