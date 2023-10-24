Названы вызывающие рак продукты
Колбасы и сосиски могут спровоцировать рак поджелудочной железы. Об этом News.ru заявил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
Онколог напомнил, что рак поджелудочной железы трудно диагностировать и лечить, поэтому он является одним из самых опасных видов рака. На него могут указать боли в животе, пожелтение кожи или кожный зуд. При быстрой потере веса и проблемах со стулом также нужно обратиться к врачу, отметил он.
Чаще всего заболевание выявляют у курящих людей, которые страдают ожирением. Поэтому нужно максимально ограничить потребление колбас, сосисок и консервантов. Медик рекомендовал не злоупотреблять сладкими напитками и фастфудом.
Черемушкин рассказал, что в профилактике заболевания помогают занятия физкультурой, а также отказ от курения и алкогольных напитков.
Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что частые позывы к мочеиспусканию по ночам могут быть у мужчин старше 45 лет симптомом развития рака простаты или аденомы предстательной железы.