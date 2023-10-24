Названы вызывающие рак продукты

Онколог напомнил, что рак поджелудочной железы трудно диагностировать и лечить, поэтому он является одним из самых опасных видов рака. На него могут указать боли в животе, пожелтение кожи или кожный зуд. При быстрой потере веса и проблемах со стулом также нужно обратиться к врачу, отметил он.

Чаще всего заболевание выявляют у курящих людей, которые страдают ожирением. Поэтому нужно максимально ограничить потребление колбас, сосисок и консервантов. Медик рекомендовал не злоупотреблять сладкими напитками и фастфудом.

Черемушкин рассказал, что в профилактике заболевания помогают занятия физкультурой, а также отказ от курения и алкогольных напитков.

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что частые позывы к мочеиспусканию по ночам могут быть у мужчин старше 45 лет симптомом развития рака простаты или аденомы предстательной железы.