24 октября 2023, 00:35

Названы вызывающие рак продукты

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Колбасы и сосиски могут спровоцировать рак поджелудочной железы. Об этом News.ru заявил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

Онколог напомнил, что рак поджелудочной железы трудно диагностировать и лечить, поэтому он является одним из самых опасных видов рака. На него могут указать боли в животе, пожелтение кожи или кожный зуд. При быстрой потере веса и проблемах со стулом также нужно обратиться к врачу, отметил он.

Чаще всего заболевание выявляют у курящих людей, которые страдают ожирением. Поэтому нужно максимально ограничить потребление колбас, сосисок и консервантов. Медик рекомендовал не злоупотреблять сладкими напитками и фастфудом.

Черемушкин рассказал, что в профилактике заболевания помогают занятия физкультурой, а также отказ от курения и алкогольных напитков.

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что частые позывы к мочеиспусканию по ночам могут быть у мужчин старше 45 лет симптомом развития рака простаты или аденомы предстательной железы.

Рак Онкология Продукты
28 октября 2023, 01:43
Сальмонеллу обнаружили в популярном петербургском ресторане
Freepik
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У восьми отравившихся гостей петербургского ресторана Ivori Garden обнаружили сальмонеллу. Всего в кафе отравились 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Петербургское управление Роспотребнадзора проводит расследование случаев отравления посетителей кафе Ivori Garden на Советской улице. По данным ведомства, у 11 клиентов заведения появились симптомы кишечной инфекции. Лабораторные исследования показали, что у восьми из них обнаружена сальмонелла.

Инспекторы Роспотребнадзора также нашли сальмонеллу в пробах пищевой продукции ресторана. В результате заведение временно закрыто. Ведомство направила материалы дела в суд, для принятия решения об административном приостановлении деятельности. Рассмотрение дела назначено на 1 ноября.

В начале октября школьника из Подмосковья госпитализировали с симптомами острого отравления из-за съеденной шоколадки.

Санкт-Петербург Болезни Питание Рестораны
27 октября 2023, 00:32
Онколог рассказал, какие риски ждут людей после 50 лет
Pxhere
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Риск развития онкологических заболеваний увеличивается с возрастом. Некоторые виды рака чаще всего диагностируют после 50 лет. Об этом Варвара Саникевич врач-онколог «Клиники Фомина» рассказала «Вечерней Москве».

По словам медика, самыми распространенными видами рака в мире являются рак молочной железы, рак легких, рак кишечника, рак предстательной железы, рак кожи и рак желудка.

Увеличение риска возникновения и развития опухолей с возрастом связано прежде всего с ослабеванием работы иммунной системы. Еще одна причина заключается в накоплении генетических мутаций в клетках по мере того, как наш организм стареет, отметила врач.

Мутации возникают из-за разных факторов. Это может быть негативное воздействие окружающей среды, инфекции, образ жизни, индивидуальные особенности. Чтобы обнаружить предраковые заболевания или рак на ранней стадии, после 45 лет каждому человеку необходимо проходить скрининг. Это позволит предотвратить развитие болезни.

Ранее ученые Сеченовского университета рассказали о способах замедлить рост опухоли печени.

Медицина Рак
26 октября 2023, 21:52
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
РИА «Новости»
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Министерство здравоохранения России поделилось обновленными рекомендациями для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Документ опубликовали на сайте ведомства.

Согласно ему, для лечения COVID-19 рекомендовали 13 препаратов. В ведомстве напомнили, что к приоритетным группам по антикоронавирусной вакцинации относятся люди с иммунодефицитом, онкологией, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию.

Одним из нововведений стало включение в документ вакцины «Гам-КОВИД-Вак-Д», предназначенной для детей от 6 до 11 лет.

По словам медиков, коронавирус начал приобретать характер сезонной инфекции. Для окружающих потенциально опасен инфицированный человек в конце инкубационного периода и в первые дни заболевания.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, которые прошли вакцинацию назальным препаратом, прекращали распространять коронавирус. Такая вакцина предоставила медицине дополнительные возможности, отметил он.

Минздрав Россия Коронавирус в России и в мире
25 октября 2023, 18:43
Ученые предупредили о риске заболевания раком из-за «вечных химикатов»
Unsplash
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Некоторые производители используют при выпуске пластиковых контейнеров для еды, одежды и посуды искусственные химикаты, которые способны увеличить риск возникновения рака щитовидной железы. Об этом со ссылкой на исследование группы американских ученых сообщило издание eBioMedicine.

Ученые проверили медицинские карточки почти 90 больных раком и выяснили, что вероятность развития болезни под воздействием перфтороктансульфоновой кислоты возрастает до 56%.

Особую опасность для здоровья представляют «вечные химикаты» - так называют группу искусственно синтезируемых веществ. В основном их применяют при производстве предметов домашнего обихода, косметики, упаковок для еды, изготовлении посуды и окрашивании одежды.

Ранее россиянам рассказали, что сосиски и колбасы способны вызвать рак поджелудочной железы , который является одним из самых опасных видов онкологии из-за затрудненной диагностики.

Ученые Онкология

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