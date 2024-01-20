Названы вредные для здоровья вен продукты

Прежде всего нужно ограничить употребление жирных и жареных блюд, которые могут сделать кровь гуще, из-за чего нарушается кровоток и значительно возрастает риск развития варикозной болезни.

Также на развитие варикоза могут повлиять продукты с высоким содержанием соли. Она обладает способностью задерживать в организме жидкость, из-за чего нагрузка на сосуды увеличивается.

«Лучше отдавать предпочтения пище, богатой различными витаминами и минералами. Также стоит сократить потребление соли и заменить полуфабрикаты на еду домашнего приготовления», - пояснил врач.

Безрукавый рекомендовал отказаться от крепкого чая и кофе. Эти напитки способны вызвать перевозбуждение нервной системы и повышать кровяное давление. А в тандеме с сахаром они могут негативно влиять на состояние сосудов ног. Самым главным врагом для сосудов хирург назвал алкоголь.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее предупредил, что привычка не запивать завтрак водой может привести к загустению крови и возникновению тромбов.