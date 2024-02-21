21 февраля 2024, 10:55

Названы виды рыбы, которую опасно есть

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Рыба считается полезным продуктом, без которого в рационе не обойтись. Однако некоторые виды рыбы приносят больше вреда, чем пользы, предупредила гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Ее процитировала «Российская газета».

Врач пояснила, что не стоит есть карася, сазана, чехонь, воблу и язь - в ней могут содержаться паразиты описторхи, поражающие печень. А в акуле, рыбе-меч, тунце, марлине и макрели - тяжелые металлы, отравляющие тело человека. Самые же опасные для употребления в пищу рыбы - тилапия, сом и пангасиус.

«Они едят все подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами», - рассказала Лебедева.

При этом она подтвердила, что отказываться от рыбы не стоит - она благотворно влияет на сосуды, зрение, снижает риск рака, сахарного диабета, болезни Альцгеймера. По словам гастроэнтеролога, полезнее всего - сельдь, горбуша, треска, кета, минтай и скумбрия.

Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова сообщила, что употребление в пищу рыбы, наряду с мясом и молочными продуктами, помогает восполнить дефицит витамина В12.

Еда Болезни Врачи Продукты
21 февраля 2024, 04:07
Роспотребнадзор опроверг полезность ряда ЗОЖ-продуктов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Роспотребнадзор назвал продукты, которые принято считать полезными для организма человека, однако они таковыми не являются. Список подобных товаров опубликовала пресс-служба ведомства.

По словам специалистов, в «семерку» обманчивых ЗОЖ-продуктов входят сладкие йогурты и творожки, соки и нектары, обезжиренные молочные продукты, мюсли, каши быстрого приготовления, протеиновые батончики, а также продукты без глютена.

В некоторых из них слишком много сахара и мало витаминов, в других - нехватка или, наоборот, переизбыток жира. Любители «быстрых каш» вместо пользы получают «пустые калории», а синтетические усилители вкуса и прочие добавки не несут никакой пользы. В протеиновых батончиках завышена калорийность, а количество белка не такое высокое, как указано на упаковке. Продукты без глютена страдают нехваткой белка и обогащены быстрыми углеводами.

По мнению специалиста по здоровому питанию Александры Гудимовой, все большее число россиян стали заботиться о своем питании и делать выбор в пользу менее вредных продуктов.

По ее словам, набирает популярность так называемый ЗОЖ-фастфуд. Люди стремятся заботиться о своем здоровье, но не всегда у них есть достаточно времени, чтобы готовить себе полезные блюда. Это вызвало появление на прилавках большего количества ЗОЖ-полуфабрикатов.

Питание Роспотребнадзор Продукты
21 февраля 2024, 01:46
Врачи из Астрахани извлекли из глаза пациентки огромного червя
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Астрахани прошла уникальная операция по извлечению из глаза пациентки 12-сантиметрового червя-гельминта. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Девушка обратилась в местную больницу с жалобами на дискомфорт в глазу. После осмотра пациентки врач-офтальмолог диагностировал у нее дирофиляриоз - заболевание, передающееся через укусы зараженных комаров.

В результате проведенной операции из пораженного места удалось извлечь паразита, длина которого составила 12 сантиметров. Пострадавшую выписали с рекомендацией пройти амбулаторное лечение.

Ранее у жителя Саратова из-под кожи лба вытащили 12-сантиметрового червя. Сначала он почувствовал припухлость на правом веке, а потом опух участок около носа. В итоге мужчина обратился к врачам, в больнице выяснили, что симптомы связаны с паразитом внутри его головы.

Больницы Минздрав Врачи
20 февраля 2024, 10:56
Искусственный интеллект обработал более 350 тысяч маммограмм по ОМС в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
С момента внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в медицинскую практику в Москве алгоритмы компьютерного зрения проанализировали более 350 тысяч маммограмм в рамках системы ОМС. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, подключение ИИ позволило существенно снизить нагрузку на рентгенологов и ускорить процесс диагностики рака молочной железы. Этому способствовало двойное чтение исследований, в котором участвуют искусственный интеллект и врач-рентгенолог, что существенно повышает точность диагностики и скорость предоставления результатов пациентам.

«У нейросетей сегодня огромный потенциал для повышения эффективности скрининговых программ: московские ученые установили, что умные алгоритмы ускоряют двойное описание маммограмм более чем в восемь раз», - подчеркнула заммэра.

Нейросети стали вводить в московское здравоохранение в 2020 году.

Недавно в столице создали первый набор данных для обучения ИИ поиску заболеваний мозга. Он поможет компаниям, которые разрабатывают системы автоматического анализа компьютерных томограмм.

Здравоохранение Искусственный интеллект Технологии Анастасия Ракова Москва
20 февраля 2024, 09:52
Ученые предупредили об уменьшении мозга из-за лекарств от Альцгеймера
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Лекарства нового типа от болезни Альцгеймера влияют на уменьшение мозга. К такому выводу пришли британские ученые, сообщила газета The Times.

Речь идет о лекарствах леканемаб и донанемаб. Первое разработали в японской фармакологической компании Eisai совместно с американским Biogen. Донанемаб создали в США. Эти лекарства уже назвали «революционными» в борьбе с болезнью Альцгеймера. Они помогают мозгу избавляться от токсичного белка амилоида, являющимся характерным признаком заболевания.

При всей своей «революционности» они несут опасность, отметили исследователи. Руководитель отдела политики британского Alzheimer’s Research UK Дэвид Томас заявил, что лекарства сокращают объем мозга, а также провоцируют кровотечение.

Несмотря на это заявление, «революционные» препараты планируют разрешить к продаже в Великобритании уже на следующей неделе.

США Великобритания Болезни Лекарства Ученые

Новости по теме