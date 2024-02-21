Названы виды рыбы, которую опасно есть

Врач пояснила, что не стоит есть карася, сазана, чехонь, воблу и язь - в ней могут содержаться паразиты описторхи, поражающие печень. А в акуле, рыбе-меч, тунце, марлине и макрели - тяжелые металлы, отравляющие тело человека. Самые же опасные для употребления в пищу рыбы - тилапия, сом и пангасиус.

«Они едят все подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами», - рассказала Лебедева.

При этом она подтвердила, что отказываться от рыбы не стоит - она благотворно влияет на сосуды, зрение, снижает риск рака, сахарного диабета, болезни Альцгеймера. По словам гастроэнтеролога, полезнее всего - сельдь, горбуша, треска, кета, минтай и скумбрия.

Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова сообщила, что употребление в пищу рыбы, наряду с мясом и молочными продуктами, помогает восполнить дефицит витамина В12.