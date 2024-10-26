26 октября 2024, 02:06

Названы усиливающие запах пота продукты

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Некоторые продукты могут усиливать неприятный запах пота из-за своего состава и процесса метаболизма в организме. Об этом в интервью UfaTime.ru рассказала главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова.

Специалист отнесла к таким продуктам специи и пряности, красное мясо, обработанные и консервированные продукты, жирные продукты, особенно трансжиры, а также кофеин, алкоголь и выдержанные сыры.

По ее словам, в луке и чесноке содержатся соединения серы, которые при выделении через кожу придают поту сильный запах. Если говорить о красном мясе, то в больших количествах оно трудно переваривается организмом, поэтому его метаболиты тоже могут усиливать запах пота.

Такая же история с употреблением продуктов, содержащих консерванты и искусственные добавки. Алкоголь влияет на функционирование потоотделительных желез, так как вызывает дегидратацию.

Врач добавила, что на запах пота может измениться также из-за гормональных колебаний и диабета.

Ранее бьюти-блогер Рия Горбунова рекомендовала применять антиперсперанты , носить только дышащие ткани и включить в рацион побольше зелени и свежих фруктов, чтобы улучшить запах тела без использования парфюма.

Башкирия Уфа Врачи Россия Продукты
26 октября 2024, 01:07
В печени россиянки поселился большой собачий ленточный червь
РИА «Новости»
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В Рязани хирурги провели сложную четырехчасовую операцию по удалению ленточного червя из печени пациентки. Паразит создал в ее организме капсулу размером около 20 сантиметров, сообщила пресс-служба городской БСМП.

Девушка работала с собаками и, по версии врачей, подцепила от них ленточного червя Echinococcus granulosus, так как яйца этого паразита можно найти на шерсти и языке животных. Взрослые особи обитают в тонком кишечнике псов, однако им нужен промежуточный хозяин - человек или крупный рогатый скот.

Паразит обосновался в печени пациентки, спровицировал цистный эхинококкоз и создал большую кисту. Она опасна аллергическими реакциями, вплоть до анафилактического шока, перитонитом и гнойным плевритом. Рязанские врачи удаляли капсулу в течение четырех часов.

«Особенностью данной операции стали большие размеры образованной паразитом капсулы - около 20 сантиметров. Сложность была еще и в том, что убрать ее можно было только в пределах здоровых тканей, причем не вскрывая», - сообщил главный врач БСМП Сергей Тарасенко.

В Китае врачи удалили из глаз пациентки 60 червей-паразитов Filarioidea. Женщина могла подхватить их от укуса мухи.

Здравоохранение Болезни Собаки Медицина
25 октября 2024, 04:35
Врач раскрыл, кто раньше подвержен гипертонии — мужчины или женщины
РИА «Новости»
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У мужчин гипертония развивается на 10 лет раньше, чем у женщин. Факторами риска могут стать как наследственность, так и метаболические нарушения, сообщил РИА «Новости» главный внештатный специалист — кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава Евгений Шляхто.

«Максимальный риск развития наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин старше 65 лет, у которых у родителей была [артериальная гипертензия], которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение и метаболические нарушения», - сказал он.

Изменяемые факторы риска, такие как ожирение, курение и стресс, Шляхто посоветовал корректировать. Например, совершать более 10 тысяч шагов в день, заниматься приятным конкретному человеку видом спорта, слушать любимую музыку и медитировать. В случае неизменяемых факторов, таких как возраст, пол и генетическая предрасположенность, пациентам придется приложить еще больше усилий.

Важно также следить за питанием. Ключевым микроэлементом для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы в пожилом возрасте представитель Академии питания и диетологии Ванесса Кинг назвала селен.

У мужчин гипертония развивается на 10 лет раньше, чем у женщин. Факторами риска могут стать как наследственность, так и метаболические нарушения, сообщил РИА «Новости» главный внештатный специалист - кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава Евгений Шляхто.

Болезни Медицина
25 октября 2024, 03:56
Ученые объяснили удивительную способность раковых клеток обманывать иммунитет
РИА «Новости»
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Ученые из Института исследований лейкемии Хосепа Каррераса в Барселоне выяснили, что развитие рака связано не только с генетическими мутациями, но и с эпигенетическими изменениями. Они назвали в журнале Cancer Discovery шесть уникальных свойств раковых клеток.

Исследователи изучили, как именно трансформированным клеткам удается обманывать иммунитет, адаптироваться и выживать во враждебной микросреде. Они перечислили эпигенетические изменения, которые повышают риск развития рака.

Среди них потеря активности противораковых генов в молекуле ДНК, ремоделирование трехмерной структуры ядра клетки, эпигенетическая нестабильность, нарушение модификаций гистоновых белков и реактивация интегрированных в геном древних вирусных последовательностей. Кроме того, для развития онкологических заболеваний имеет значение способность разных типов изменений клеток усиливать друг друга.

Врачи посоветовали для предупреждения рака следить за изменениями в организме. Ведь даже такое обыденное явление, как ночная потливость , может стать симптомом болезни - лимфомы.

Болезни Медицина Онкология Наука
24 октября 2024, 03:26
Малышева обратилась к Госдуме
РИА «Новости»
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Телеведущая Елена Малышева обратилась в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале к Государственной думе. Врач попросила восстановить практику йодирования соли.

По словам Малышевой, согласно исследованиям, у многих россиян наблюдается дефицит йода в организме. Часто это приводит к проблемам в развитии у детей и трудностям в работе щитовидной железы.

Она напомнила, что советские власти решали эту проблему, добавляя йод в соль. В 1933 году они приняли положение об обязательном йодировании соли. Однако спустя время действие этого документа отменили, и дефицит йода стал наблюдаться снова.

Врач призвала вернуть в Россию эту полезную практику. Телеведущая выразила надежду, что такая мера позволит снизить риски развития многих заболеваний, связанных с дефицитом йода.

Ранее Малышева рассказала, что в мире разработали новые клинические рекомендации по приему витамина D. Согласно им взрослым людям, не имеющим проблем со здоровьем, больше не нужно регулярно измерять его уровень.

Первый канал Елена Малышева Врачи

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