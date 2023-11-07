Названы три возраста, когда наиболее опасно пить алкоголь

Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса обозначили три возрастные категории, когда мозг человека более всего слаб, находясь под воздействием алкоголем. Первая - когда ребенок еще не появился на свет и находится в утробе матери. Ученые предупредили, что употребление алкоголя во время беременности может спровоцировать уменьшение объема мозга и разные нарушения у плода.

Вторая категория - от 15 до 19 лет. Распитие спиртного в подростковом возрасте грозит уменьшением объема коры мозга и функциональной связности. Кроме того, алкоголь пагубно скажется на развитии белого вещества.

В третью категорию вошли пожилые люди, у которых пристрастия к горячительным напиткам могут вызвать все типы деменции.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин объяснил, что сочетание алкоголя и физических упражнений может привести к печальным последствиям для организма.