Названы три возраста, когда наиболее опасно пить алкоголь
Австралийские ученые выделили три возраста, когда употребление алкоголя может грозить самыми пагубными последствиями для мозга. Новое исследование опубликовал журнал BMJ.
Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса обозначили три возрастные категории, когда мозг человека более всего слаб, находясь под воздействием алкоголем. Первая - когда ребенок еще не появился на свет и находится в утробе матери. Ученые предупредили, что употребление алкоголя во время беременности может спровоцировать уменьшение объема мозга и разные нарушения у плода.
Вторая категория - от 15 до 19 лет. Распитие спиртного в подростковом возрасте грозит уменьшением объема коры мозга и функциональной связности. Кроме того, алкоголь пагубно скажется на развитии белого вещества.
В третью категорию вошли пожилые люди, у которых пристрастия к горячительным напиткам могут вызвать все типы деменции.
Ранее психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин объяснил, что сочетание алкоголя и физических упражнений может привести к печальным последствиям для организма.