Названы три опасных заболевания, вызываемые кондиционером

Дело в том, что при работе этого устройства не только изменяется воздух в кондиционируемом помещении, но и внутри прибора могут находиться вирусы и микроорганизмы, которыми человек способен заразиться.

«При использовании кондиционеров можно заразиться различными инфекциями: бактериальными, грибковыми, вирусными», - пояснила врач.

Специалист объяснила, что риск увеличивается при отсутствии грамотной дезинфекции и смены фильтров, а также при постоянном использовании кондиционера. Катанахова также посоветовала приобретать устройства с увлажнением воздуха.

От работающего кондиционера можно подхватить не только обычную простуду. Это могут быть синуситы, бактериальный менингит и легионеллез. При этом последние два заболевания имеют высокие показатели летальности.

Ранее врач Светлана Бурнацкая посоветовала устанавливать вентиляторы на расстоянии от двух и больше метров от человека, чтобы не заболеть.