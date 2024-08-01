01 августа 2024, 01:59

Названы три критических последствия недосыпа

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После бессонных ночей может не только испортиться настроение и заболеть голова, но и развиться ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и в целом нарушиться психоэмоциональное состояние. Об этом «Известиям» рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

Специалист пояснила, что при хроническом недосыпе нарушаются нормальные физиологические процессы в организме. В их числе снижение активности зон мозга, отвечающих за принятие решений и память. Кроме того, нарушаются эндокринные функции, растет уровень артериального давления и концентрация цитокинов. Последние задействованы в воспалительных процессах.

Дроздова добавила, что гормон лептин, ответственный за сдерживание аппетита, понижается, а грелин, стимулирующий аппетит, наоборот, повышается.

«Недосып также может вызвать повышенную секрецию кортизола, который называют гормоном стресса. Это также усиливает чувство голода», - уточнила она.

Специалист отметила, что для здорового сна нужны полная темнота в помещении, комфорт и контроль графика сна. В среднем человеку необходимы восемь-девять часов сна.

Ранее психиатр Сергей Кузнецов предупредил, что при регулярном недосыпе могут появиться ожирение и сахарный диабет.

Болезни Минздрав Россия
31 июля 2024, 16:52
Россиянам представили недельный рацион питания для здоровья
Телеканал «360»
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Вместе с продуктами человек получает энергию и необходимые для работы организма питательные вещества. Для сохранения необходимого баланса, россиянам представили недельный рацион продуктов. За основу при его составлении взяли рекомендации Минздрава России. Об этом сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» со ссылкой на комментарий врача-терапевта и диетолога, кандидата медицинских наук Екатерину Бурляеву для сайта aif.ru.

Для того, чтобы правильно питаться всю неделю потребуются около двух килограммов хлеба, круп и макарон, два килограмма картофеля и фруктов, полкило овощей, мяса 1,5 килограмма, полкило рыбы, около семи литров молока или молочных продуктов, пять или шесть яиц, небольшое количество растительного масла и сахара.

Но этим правилам следуют далеко не все, отметила Екатерина Бурляева. Она пояснила, что проведенный анализ среднего недельного рациона показал, что россияне употребляют в пищу недостаточно молочных продуктов, яиц, овощей, фруктов, отдавая предпочтение сахару и мясу «Молочные продукты - это основной источник кальция, который необходим для прочных костей. Если кальция в организме недостаточно, возрастает риск остеопороза и остеопении, что может приводить к тяжелым переломам, например, шейки бедра», - пояснила специалист.

Бурляева добавила, что яйцах также содержится полезный белок, а желтке много витаминов и минеральных веществ, среди которых селен, участвующий в синтезе тестостерона. Кроме того продукт полон насыщенными жирными кислотами, помогающими в выработке половых гормонов. Сокращенное употребление в пищу фруктов и овощей не дает организму достаточного количества витаминов и клетчатки.

Врач добавила, что важны не только сами продукты в рационе, но и соблюдение режима еды. Употреблять пищу желательно четыре-пять раз в день.

«Три основных приема пищи, которые состоят из белка и сложных углеводов - к ним относятся крупы, макароны, овощи. И два перекуса - преимущественно фрукты и кисломолочные напитки, хлебцы, чтобы повысить количество клетчатки. При этом белка должно быть меньше, чем гарнира», - отметила Бурляева.

По ее словам, средняя порция для человека, который не занимается спортом должна включать 100 грамм белка и 200 грамм гарнира, а объем овощей и фруктов не должен быть меньше 400 грамм.

Ранее проект «Здоровое питание» опубликовал список из пяти продуктов, полезных для мозга. В него вошли жирная рыба, растительные масла, грецкие орехи, горький шоколад и яйца.

Питание Правила Роспотребнадзор Россия Продукты
31 июля 2024, 16:05
Ученые обеспокоились угрозой лихорадки Западного Нила
РИА «Новости»
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В Центральной России и Поволжье участились случаи лихорадки Западного Нила. Как это произошло и насколько опасно, рассказал РИА «Новости» председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.

Болезнь впервые диагностировали в 1937 году в Африке. По данным ВОЗ, 80% заразившихся не испытывают никаких симптомов. Большинство через несколько дней полностью выздоравливает, но болезнь может перерасти и в более тяжелую стадию - менингоэнцефалит. Главными переносчиками лихорадки являются обыкновенные комары, заражающиеся от перелетных птиц.

«В недавней статье ученые из Института тропической медицины имени Сеченова показали, что повышение температуры на один градус Цельсия приводит к увеличению численности комаров Aedes и Culex на рекордные 10-15%», - отметил Петров.

По его словам, необходимо контролировать численность насекомых и улучшать системы предупреждения и диагностики заболеваний.

Вакцин и лекарств от болезни пока не существует, поэтому единственной защитой являются репелленты, москитные сетки, фумигаторы и закрытая одежда. Однако ученый Алексей Аграновский считает, что пандемии лихорадки не будет, поскольку для заболевания должно сойтись слишком много факторов.

Ранее Минздрав перечислил основные симптомы лихорадки Западного Нила.

Болезни Ученые
31 июля 2024, 11:59
Женщина пришла в себя в Лондоне после констатации смерти мозга
Unsplash
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Тридцатидвухлетняя англичанка Эмма Прайс очнулась в больнице в Лондоне после того, как врачи констатировали ей смерть мозга и собирались отключить от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщило издание My London.

По информации издания, жительница графства Эссекс попыталась покончить с собой из-за травли на работе. На прошлой неделе врачи сообщили ее родным, что ее мозг мертв. Близкие начали готовиться к похоронам, но за несколько часов до отключения аппарата жизнеобеспечения женщина неожиданно открыла глаза.

«Я никогда столько не плакала в своей жизни. Мы так счастливы, что она очнулась», - рассказала ее мать.

Женщина может общаться с родными через движения головы и мимику лица. Родственники не знают, сколько времени займет восстановление и насколько полным оно будет.

«Мы понимаем, что старая Эмма уже не вернется, но мы надеемся встретить новую Эмму дома», - подчеркнула ее семья.

Ранее ученые Стэнфордского университета рассказали , что ощущает умирающий человек.

Лондон Великобритания Больницы Женщины
31 июля 2024, 04:13
Названы типы рака, о которых сигнализирует боль в спине
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Онкологические заболевания на ранних стадиях могут проявляться рядом нетипичных симптомов, в том числе и болью в спине. Об этом рассказала онколог и гематолог Мэрилин Нортон, сообщила британская газета The Mirror.

«Боль в спине - это не тот симптом, который мы обычно видим до того, как кому-то ставят диагноз рака», - заявила врач.

Нортон отметила, что боль в спине часто игнорируют как признак рака. Пациенты тоже порой не обращают на это внимание, полагая, что такое состояние было у них всегда. Онколог посоветовала обращать на это внимание врача, особенно, если боль усиливается.

Нортон перечислила типы рака, которые могут вызвать боль в спине. Это опухоли матки, почки, простаты, яичек, легких и молочной железы, а также спинного мозга.

Врач посоветовала обратиться к терапевту, если на фоне боли в спине появились и такие симптомы, как кашель, боль в груди и одышка, кровотечение, необъяснимая потеря веса, боли в животе и чувство усталости.

Ранее врач-онколог Андрей Каприн заявил, что регулярная диспансеризация помогла бы улучшить механизмы лечение рака, так как некоторые его типы хорошо лечатся.

Великобритания Болезни Врачи Онкология

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