Названы три критических последствия недосыпа

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Специалист пояснила, что при хроническом недосыпе нарушаются нормальные физиологические процессы в организме. В их числе снижение активности зон мозга, отвечающих за принятие решений и память. Кроме того, нарушаются эндокринные функции, растет уровень артериального давления и концентрация цитокинов. Последние задействованы в воспалительных процессах.

Дроздова добавила, что гормон лептин, ответственный за сдерживание аппетита, понижается, а грелин, стимулирующий аппетит, наоборот, повышается.

«Недосып также может вызвать повышенную секрецию кортизола, который называют гормоном стресса. Это также усиливает чувство голода», - уточнила она.

Специалист отметила, что для здорового сна нужны полная темнота в помещении, комфорт и контроль графика сна. В среднем человеку необходимы восемь-девять часов сна.

Ранее психиатр Сергей Кузнецов предупредил, что при регулярном недосыпе могут появиться ожирение и сахарный диабет.