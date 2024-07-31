Названы типы рака, о которых сигнализирует боль в спине

«Боль в спине - это не тот симптом, который мы обычно видим до того, как кому-то ставят диагноз рака», - заявила врач.

Нортон отметила, что боль в спине часто игнорируют как признак рака. Пациенты тоже порой не обращают на это внимание, полагая, что такое состояние было у них всегда. Онколог посоветовала обращать на это внимание врача, особенно, если боль усиливается.

Нортон перечислила типы рака, которые могут вызвать боль в спине. Это опухоли матки, почки, простаты, яичек, легких и молочной железы, а также спинного мозга.

Врач посоветовала обратиться к терапевту, если на фоне боли в спине появились и такие симптомы, как кашель, боль в груди и одышка, кровотечение, необъяснимая потеря веса, боли в животе и чувство усталости.

Ранее врач-онколог Андрей Каприн заявил, что регулярная диспансеризация помогла бы улучшить механизмы лечение рака, так как некоторые его типы хорошо лечатся.