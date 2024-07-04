04 июля 2024, 01:46

Названы способствующие долголетию продукты

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Пожилые люди могут прожить дольше своих ровесников, если будут регулярно употреблять богатые клетчаткой продукты. Об этом рассказала на портале «Здоровое питание.рф» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

Специалист назвала продуктовую «пятерку», помогающую продлить молодость, сохранить прекрасную физическую форму и психическое состояние. В нее вошли жирная рыба, богатая полезными полиненасыщенными жирами, молочные продукты, фрукты и ягоды, овощи, а также продукты, обогащенные растительным белком.

В морской жирной рыбе содержится омега-3 и витамин D, необходимые «для синтеза гормонов, строительства мембран клеток, здоровья нервной системы, сердца, суставов».

Молочные продукты с низким содержанием жира, а также кисломолочные замедляют биологическое старение организма, являются источниками белка и кальция.

Антиоксиданты, витамины, природный сахар и клетчатка, содержащиеся в ягодах и фруктах, помогают в борьбе со свободными радикалами. В овощах много витаминов и клетчатки. Последняя снижает риск развития диабета второго типа, уровень «плохого холестерина», нормализует вес.

«Ученые доказали, что пожилые люди, которые получают с пищей много пищевых волокон, на 80% чаще живут дольше и сохраняют при этом здоровье», - заявила эксперт.

Ранее кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия рассказал, как человек может продлить себе жизнь.

Роспотребнадзор Активное долголетие Продукты
03 июля 2024, 05:02
Мужчина чуть не потерял зрение из-за укуса пчелы
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Американец чуть не потерял зрение из-за укуса пчелы в глаз. Необычный клинический случай описал медицинский журнал The New England Journal of Medicine.

По данным издания, 55-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на боль и отек в глазу после укуса пчелы. Медики удалили жало насекомого, но состояние пациента только ухудшилось. Он жаловался на сильную боль, глаз покраснел, в нем произошло кровоизлияние. Зрение мужчины заметно ухудшилось, он перестал различать предметы вблизи.

Повторный осмотр показал, что в глазу у мужчины осталась небольшая часть жала - она и привела к осложнениям. Ему назначили антибиотики и глазные капли. На лечение ушло около пяти месяцев, после чего зрение пациента полностью восстановилось.

В марте рой пчел атаковал теннисистов во время матча в Индиан-Уэллсе, США. Сотни насекомых начали нападать на судей, зрителей и спортсменов. Теннисисты убежали с корта, спасаясь от пчел, а игру пришлось прервать при счете 1:1.

Болезни Медицина Насекомые
03 июля 2024, 03:15
Названа безопасная доза кваса в жаркий день
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При летней жаре безопаснее всего выпивать не более трех стаканов кваса в день. Об этом предупредила терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с «Ридусом».

«Пусть это будет два-три стакана кваса в день, вполне допустимая норма. Не нужно пить его через силу, больше, чем требует жажда», - сказала она.

Врач отметила, что квас лучше пить маленькими глотками и не торопиться. Питье холодного кваса большими глотками может спровоцировать ангину или простуду.

Кроме того, диабетикам и тем, кто контролирует количество калорий, нужно включать в общий объем потребляемой калорийности выпитый квас, ведь в его составе есть сахар.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина напомнила о полезных свойствах кваса. В состав напитка входят витамины группы B и C, а также калий, магний и железо, которые положительно влияют на здоровье человека.

Врачи Диеты
03 июля 2024, 01:35
Врач назвал способ перенести жару, не навредив здоровью
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Распитие алкогольных напитков и употребление газировки в сильную жару может привести к обезвоживанию организма. О том, как человеку не навредить своему здоровью и адаптироваться к непривычным условиям, рассказала Lenta.ru семейный нутрициолог Международного института интегративной нутрициологии Ксения Уваровская.

Специалист отметила, что перенести жару с минимальным вредом для здоровья поможет отказ не только от спиртного и сладкой газировки, но еще и от кофе, которое обладает мочегонным эффектом. Все эти напитки приводят к быстрой потере жидкости в организме.

Уваровская призвала соблюдать питьевой режим для адаптации к жаре, а также правильно питаться, отдав предпочтение свежим овощам, зелени, фруктам и ягодам. Пить лучше теплую воду без газа.

«Также хорошо утоляет жажду горячий черный или травяной чай. Этот способ традиционно используют в странах с жарким климатом, поскольку горячий напиток стимулирует потообразование, и организм быстрее охлаждается», - объяснила врач.

Ранее доцент Сеченовского университета Павел Бережанский рассказал, что в жару нужно пить больше воды комнатной температуры, есть фрукты и овощи, сократив употребление жирных продуктов, включая мороженое.

Врачи Алкоголь Жара
02 июля 2024, 04:54
Названы признаки нитратов в арбузе
РИА «Новости»
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Россиянам при покупке арбуза или дыни нужно быть внимательными, чтобы не приобрести бахчевые с высокой концентрацией нитратов. Распознать их наличие поможет внешний вид кожуры, рассказал в интервью «Москва 24» агроном Владимир Викулов.

«У арбуза с высоким содержанием нитратов более бугристая, неровная поверхность. У качественного арбуза поверхность должна быть гладкой», - предупредил агроном.

Викулов добавил, что лучше отдать предпочтение плодам среднего размера, а также обратить внимание на полосы. Если они четкие, то арбуз созрел в естественных условиях, в поле.

Кроме того, можно оценить часть плода, которая лежала на земле. Если она насыщенного желтого цвета или желтоватого, то плод созрел. Если бледная и даже белая, то арбуз неспелый, уточнил агроном.

Также можно ударить по кожуре, чтобы по звуку определить спелость плода. Если он звонкий, то арбуз не перезрел, внутри нет пустот.

По словам Викулова, дыню тоже лучше брать среднего размера, а ее спелость можно оценить по аромату и носику плода. Если последний мягковат, то она созрела.

Ранее врач-эксперт медкомпании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что ранние арбузы перекармливают азотными удобрениями для быстрого созревания.

Продукты Удобрения

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