Названы способствующие долголетию продукты

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Специалист назвала продуктовую «пятерку», помогающую продлить молодость, сохранить прекрасную физическую форму и психическое состояние. В нее вошли жирная рыба, богатая полезными полиненасыщенными жирами, молочные продукты, фрукты и ягоды, овощи, а также продукты, обогащенные растительным белком.

В морской жирной рыбе содержится омега-3 и витамин D, необходимые «для синтеза гормонов, строительства мембран клеток, здоровья нервной системы, сердца, суставов».

Молочные продукты с низким содержанием жира, а также кисломолочные замедляют биологическое старение организма, являются источниками белка и кальция.

Антиоксиданты, витамины, природный сахар и клетчатка, содержащиеся в ягодах и фруктах, помогают в борьбе со свободными радикалами. В овощах много витаминов и клетчатки. Последняя снижает риск развития диабета второго типа, уровень «плохого холестерина», нормализует вес.

«Ученые доказали, что пожилые люди, которые получают с пищей много пищевых волокон, на 80% чаще живут дольше и сохраняют при этом здоровье», - заявила эксперт.

Ранее кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия рассказал, как человек может продлить себе жизнь.