Названы шесть признаков скрытого рака

В начале заболевания симптомы часто отсутствуют. Кроме того, миелома не существует в виде опухоли. Она поражает те места, где костный мозг человека обычно активен. Это кости позвоночника, черепа, таза, грудной клетки, кости рук и ног. При этом есть признаки, которые нужно знать, так как они самые распространенные.

«Некоторые общие симптомы: боль в костях - часто в спине, бедрах, плечах или ребрах; сломанные кости (переломы); усталость (утомляемость), одышка и слабость - это симптомы низкого уровня эритроцитов в крови (анемия)», - говорится в публикации.

Кроме того, может появиться боль, слабость или измениться чувствительность, что говорит о компрессии спинного мозга. Спутанность сознания, сонливость, чувство жажды или частое мочеиспускание являются симптомами высокого уровня кальция в крови.

Ранее российские ученые выяснили, что трутовые грибы, произрастающие на Урале, способны подавлять раковые клетки.

В Великобритании около 24 тысяч человек заболели раком крови (миелома), который часто протекает бессимптомно на ранних стадиях и поражает не только пожилых людей, но и молодежь. Боль в костях и переломы - одни из ее признаков, сообщило издание The Mirror.