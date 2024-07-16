16 июля 2024, 05:47

Названы шесть признаков скрытого рака

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В Великобритании около 24 тысяч человек заболели раком крови (миелома), который часто протекает бессимптомно на ранних стадиях и поражает не только пожилых людей, но и молодежь. Боль в костях и переломы — одни из ее признаков, сообщило издание The Mirror.

В начале заболевания симптомы часто отсутствуют. Кроме того, миелома не существует в виде опухоли. Она поражает те места, где костный мозг человека обычно активен. Это кости позвоночника, черепа, таза, грудной клетки, кости рук и ног. При этом есть признаки, которые нужно знать, так как они самые распространенные.

«Некоторые общие симптомы: боль в костях - часто в спине, бедрах, плечах или ребрах; сломанные кости (переломы); усталость (утомляемость), одышка и слабость - это симптомы низкого уровня эритроцитов в крови (анемия)», - говорится в публикации.

Кроме того, может появиться боль, слабость или измениться чувствительность, что говорит о компрессии спинного мозга. Спутанность сознания, сонливость, чувство жажды или частое мочеиспускание являются симптомами высокого уровня кальция в крови.

Ранее российские ученые выяснили, что трутовые грибы, произрастающие на Урале, способны подавлять раковые клетки.

В Великобритании около 24 тысяч человек заболели раком крови (миелома), который часто протекает бессимптомно на ранних стадиях и поражает не только пожилых людей, но и молодежь. Боль в костях и переломы - одни из ее признаков, сообщило издание The Mirror.

Болезни Врачи Онкология
16 июля 2024, 03:49
Ученые выяснили, что «совы» умнее «жаворонков»
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Новое исследование поставило под сомнение мнение о том, что поздний сон негативно влияет на продуктивность. Выяснилось, что те, кто ложится спать поздно, могут обладать более высокими когнитивными способностями, чем те, кто засыпает рано. Об этом сообщило The Guardian.

Исследователи из Imperial College London проанализировали данные более 26 тысяч человек из UK Biobank. Они изучали результаты в тестах на интеллект, рассуждение, время реакции и память. Участники также рассказали о продолжительности и качестве своего сна.

«Совы» продемонстрировали высокие когнитивные функции. А вот у «жаворонков» наблюдались самые низкие баллы в этих тестах. При этом ученые рекомендовали соблюдать индивидуальные биоритмы и придерживаться адекватной продолжительности сна.

Ранее косметолог Кнара Андрян заявила, что для здоровой кожи важно не только, сколько часов человек тратит на сон и насколько качественно он спит.

Исследования Болезни Ученые
16 июля 2024, 03:18
Более 60% блюд из сервисов доставок оказались опасными
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В большей части (62,5%) заказанных с доставкой блюд в России выявили недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Подобную еду не должны были допустить к продаже, сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Эксперимент провели в лаборатории «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (ФГБУ «НЦБРП»). На проверку взяли куриные котлеты, оладьи, шницель и роллы от «Яндекс. Лавки», «Самоката», «Вкусвилла», «Шоколадницы» и других крупных игроков рынка готовых блюд с доставкой.

Курьеры привезли в лабораторию восемь наборов различных вариантов бизнес-ланча. В итоге, от каждого бренда получилось по две пробы, то есть 16 образцов. По результатам исследования в 10 из них выявили превышение по содержанию бактерии группы кишечной палочки.

Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России. Помощь медиков понадобилась пациентам в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Казани. В общей сложности пострадали около 400 человек. Известно о двух погибших.

Исследования Еда Болезни Россия Курьеры Продукты
16 июля 2024, 01:12
Врачи избавили россиянку от «венца смерти»
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На Урале врачи Серовской городской больницы спасли 64-летнюю пациентку от «венца смерти» — редкой и опасной сосудистой аномалии. Об этом сообщили на сайте департамента информационной политики Свердловской области.

«Пациентке, у которой была диагностирована сосудистая аномалия под названием „венец смерти“, установили стент в труднодоступный сосуд малого таза», - говорится в сообщении.

Это стало возможным благодаря высокотехнологичному оперативному вмешательству.

Данная сосудистая аномалия встречается примерно у 15-30% людей. Ее выявили в ходе исследования кровеносного русла женщины на ангиографе. Закупорка труднодоступного сосуда малого таза грозила пациентке потерей конечности, а в перспективе даже угрожала жизни. Сама операция очень рискованная, так как возможно сильное кровотечение.

Ранее воронежские врачи смогли сохранить беременность пациентке , которой диагностировали 14-килограммовую опухоль яичников.

На Урале врачи Серовской городской больницы спасли 64-летнюю пациентку от «венца смерти» - редкой и опасной сосудистой аномалии. Об этом сообщили на сайте департамента информационной политики Свердловской области.

Урал Врачи Свердловская область
15 июля 2024, 04:38
Мужчинам посоветовали продукты, усиливающие либидо
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Канадские ученые выяснили, что поддержать мужское здоровье могут определенные продукты, содержащие полифенольные соединения. Они помогут предотвратить синдром снижения уровня половых гормонов и нарушения работы яичек. Свою работу эксперты опубликовали в журнале Nutrients.

Исследователи установили, что выработка тестостерона после 30 лет у мужчин сокращается на 1% в год. Это может привести к гипогонадизму - снижению либидо, мышечной массы и плотности костей.

Ученые обнаружили в ходе исследования, что повысить уровень мужских гормонов может богатая полифенольными соединениями растительная пища: сельдерей, петрушка, тимьян, бобовые, помидоры, виноград и другие.

Уролог Питер Уайт рекомендовал мужчинам для повышения либидо есть устрицы, грецкие орехи и темный шоколад.

Исследования Питание Ученые Мужчины Продукты

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