29 сентября 2024, 01:47

Названы самые распространенные болезни сердца

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Сердечно-сосудистые заболевания заняли первое место среди причин смертности в России и мире, но при этом люди часто пренебрегают диспансеризацией и пропускают «красные флаги» опасных состояний. Об этом в интервью «Известиям» рассказал кардиолог Григорий Ройтберг.

Врач предупредил, что ишемическая болезнь сердца, гипертония и атеросклероз превалируют в структуре тяжелых осложнений и смертей в России и любых индустриально развитых стран.

При этом нельзя точно назвать факторы, влияющие на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, так как каждый раз появляются новые. Единственное, на что можно повлиять, так это на факторы риска, в частности, на курение.

По его словам, очень важна ранняя диагностика, а после 40 лет не стоит пренебрегать диспансеризацией даже при хорошем самочувствии.

«Гипертонической болезнью страдают все люди. В молодом возрасте намного чаще болеют мужчины. У женщин заболевание наиболее часто встречается с момента наступления климакса», - сказал Ройтберг.

Врач добавил, что к 60 годам женщины догоняют мужчин по заболеваемости той же ишемической болезни сердца. Последние также чаще страдают инсультами, но в пожилом возрасте процент заболеваемости сравнивается.

В начале года аналитическая компания RNC Pharma сообщила, что в 2023 году в России спрос на тонометры вырос на 29%.

Болезни Врачи
27 сентября 2024, 05:06
Россиянам рассказали, как спать и хорошо высыпаться
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Некачественный сон может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья, причем как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Об этом «Газете.ru» рассказала семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии, лектор курса «Код здоровья» от МИИН Ксения Уваровская.

По ее словам, невысыпающийся человек может столкнуться с эмоциональными расстройствами, перепадами настроения, ухудшением памяти и работоспособности в краткосрочной перспективе.

Оптимальная продолжительность сна для взрослых людей составляет от семи до девяти часов, а при смене часовых поясов это время может и увеличиться. Человеку следует выяснить, какая у него индивидуальная норма и начать придерживаться режима.

«Долгосрочные последствия - гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с весом, метаболический синдром, сахарный диабет второго типа и онкологические заболевания», - отметила она.

Уваровская посоветовала для нормализации сна использовать плотные шторы blackout или маску для сна, беруши и утяжеленное одеяло при необходимости. Поможет и травяной чай из мелиссы, душицы или лаванды благодаря успокаивающему эффекту.

По ее словам, часа за дня стоит отказаться от просмотра телевизора, телефона и других гаджетов, имеющих синий спектр излучения.

Ранее врач-невролог Анастасия Тарасова предупредила, что недосып и переедание могут привести к снижению умственной активности, а иногда и к внезапной смерти.

Болезни Врачи
27 сентября 2024, 04:07
Назван снижающий тягу к сладкому продукт
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Россиянам посоветовали включить в свой рацион блюда из печени, чтобы снизить тягу к сладким продуктам. Об этом врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

По его словам, печень богата хромом. Его недостаток в организме как раз и вызывает необъяснимое желание употреблять сладости.

До этого Агапкин советовал употреблять камбалу с той же целью, пояснив, что она, как и печень, содержит хром. Кроме того, белковые блюда также помогают снизить тягу к сладкому.

Ранее Агапкин рассказал, что вишня и черешня содержат гормон мелатонин, поэтому достаточно съесть 100 граммов этих ягод, чтобы справиться с бессонницей и легче заснуть в ночное время.

До этого врач предупреждал, что кариес может вызвать воспаление желудка , а корень имбиря поможет справиться с головной болью , причем в последнем случае достаточно чайной ложки имбирного порошка.

Питание Врачи Продукты
24 сентября 2024, 10:56
«Начинается резко». Россиянам объяснили отличия гриппа от ОРВИ
РИА «Новости»
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Грипп отличается от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции тем, что всегда начинается резко. У больного поднимается температура, ломит тело и болит голова. Об этом РИА «Новости» рассказал инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Классический грипп имеет достаточно отличный от других инфекций симптомокомплекс. Это острейшее начало заболевания - человек может с точностью до часа сказать, когда он заболел, высокая температура, выраженная интоксикация, головные, мышечные, суставные боли», - пояснил Поздняков.

Кашель появляется на вторые или третьи сутки, его приступы становятся все чаще и плохо купируются. Боли в горле и насморк выражены умеренно, добавил врач.

Грипп может привести к осложнениям, ранним или поздним. Предотвратить последствия поможет своевременная противовирусная терапия.

Наиболее эффективным способом борьбы с серьезными последствиями болезни станет вакцинация. Благодаря прививке можно избежать осложнений для сердца и развития пневмонии, отмечал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Болезни Грипп Врачи Вакцинация ОРВИ
24 сентября 2024, 01:08
Названо неожиданное лекарство от гипертонии
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Для снижения артериального давления нужно завести себе домашнего питомца. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил врач Александр Мясников.

Рассуждая о борьбе с высоким давлением, он вспомнил об эпизоде из своего детства.

«Я маленький, иду по птичьему рынку, мужик кричит: „Лекарство от гипертонии продаю“, а у него в коробке котята», - отметил Мясников.

По словам доктора, давление приходит в норму благодаря положительным эмоциям, которые могут подарить домашние животные. Прежде всего из-за того, что они заставляют двигаться, ведь с ними нужно гулять.

Также Мясников рассказал, что наличие домашних питомцев - это постоянное, позитивное общение, даже «когда что-то раздражает». По мнению врача, наличие кошки или собаки может снизить на треть дозировку лекарств от гипертонии.

Нутрициолог Ксения Глинкина ранее посоветовала тем, кто страдает повышенным давлением и холестерином , разнообразить свой рацион голубикой.

Лекарства Врачи Животные

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