Названы самые распространенные болезни сердца

Врач предупредил, что ишемическая болезнь сердца, гипертония и атеросклероз превалируют в структуре тяжелых осложнений и смертей в России и любых индустриально развитых стран.

При этом нельзя точно назвать факторы, влияющие на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, так как каждый раз появляются новые. Единственное, на что можно повлиять, так это на факторы риска, в частности, на курение.

По его словам, очень важна ранняя диагностика, а после 40 лет не стоит пренебрегать диспансеризацией даже при хорошем самочувствии.

«Гипертонической болезнью страдают все люди. В молодом возрасте намного чаще болеют мужчины. У женщин заболевание наиболее часто встречается с момента наступления климакса», - сказал Ройтберг.

Врач добавил, что к 60 годам женщины догоняют мужчин по заболеваемости той же ишемической болезни сердца. Последние также чаще страдают инсультами, но в пожилом возрасте процент заболеваемости сравнивается.

В начале года аналитическая компания RNC Pharma сообщила, что в 2023 году в России спрос на тонометры вырос на 29%.