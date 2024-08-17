Названы самые ранние предвестники инсульта

Врач-невролог Владимир Мартынов перечислил признаки и симптомы инсульта, которые могут развиваться за несколько недель до болезни. Он рассказал РИА «Новости» , что на ранних стадиях могут проявиться нарушения речи, онеметь части тела и ухудшиться зрение.

Врач предупредил, что инсульт развивается внезапно и стремительно, поэтому заранее к этой ситуации не подготовиться. При этом первые звоночки болезни могут проявиться за несколько дней или даже недель.

«Сильная головная боль может говорить об инсульте, головокружение, временная потеря координации и даже сознания, трудности с речью могут появиться за некоторое время до инсульта», - рассказал Мартынов.

Он назвал и такие симптомы, как резкое чувство слабости, онемение в конечностях и лице, двоение в глазах, внезапная потеря или ухудшение зрения, а также речевые нарушения.

Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев посоветовал съедать по одному банану в день, восполняя в организме дефицит калия, в качестве профилактики инсульта или инфаркта.