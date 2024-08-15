Названы самые полезные продукты для завтрака

Универсальной формулой завтрака она назвала комбинацию цельных злаков, белка с овощами, фруктами или ягодами. Атаманова сообщила, что такое сочетание обеспечит организм макро- и микронутриентами.

Эндокринолог посоветовала готовить на завтрак блюда из яиц , творога, варить каши с белковыми продуктами, бутерброды из цельнозернового хлеба с овощами, курицей, индейкой или рыбой. Атаманова посоветовала не злоупотреблять гранолой с йогуртом, потому что в ней слишком много добавленного сахара.

Многие выбирают на десерт варенье, но диетолог Татьяна Солнцева назвала его скорее вредным продуктом. По ее словам, витамины в нем уничтожили на этапе тепловой обработки.