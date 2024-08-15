15 августа 2024, 02:34

Названы самые полезные продукты для завтрака

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Завтрак по методу Гарвардской тарелки обеспечит организм всеми необходимыми веществами. Врач-эндокринолог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ 2 РНЦХ имени академика Петровского Юлия Атаманова перечислила «Аргументам и фактам» самые полезные продукты для утреннего приема пищи.

Универсальной формулой завтрака она назвала комбинацию цельных злаков, белка с овощами, фруктами или ягодами. Атаманова сообщила, что такое сочетание обеспечит организм макро- и микронутриентами.

Эндокринолог посоветовала готовить на завтрак блюда из яиц , творога, варить каши с белковыми продуктами, бутерброды из цельнозернового хлеба с овощами, курицей, индейкой или рыбой. Атаманова посоветовала не злоупотреблять гранолой с йогуртом, потому что в ней слишком много добавленного сахара.

Многие выбирают на десерт варенье, но диетолог Татьяна Солнцева назвала его скорее вредным продуктом. По ее словам, витамины в нем уничтожили на этапе тепловой обработки.

Еда Болезни Питание Продукты
14 августа 2024, 04:14
Невролог назвал хобби для профилактики деменции
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Физическая и умственная активность в пожилом возрасте способны снизить риск деменции. Врач-невролог Владимир Мартынов в разговоре с РИА «Новости» посоветовал пенсионерам решать кроссворды и гулять на улице.

«Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов», - сказал он.

Мартынов добавил, что на развитие деменции могут повлиять некоторые другие недуги. Например, гипертония, алкоголизм, наркозависимость, инсульт. Врач призвал лечиться, придерживаться сбалансированного питания и проходить не менее 10 тысяч шагов в день.

Клинический психолог Татьяна Метелева сообщила «Известиям» , что деменция развивается на фоне болезни Альцгеймера, болезни Пика и других нарушений. Она назвала первыми признаками старческого слабоумия забывчивость и рассеянность.

Болезни Медицина Наука
14 августа 2024, 03:55
Врачи скорой помощи рассказали о самых частых мужских травмах от секса
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Травмы во время половой близости случаются чаще, чем может показаться. Врачи скорой помощи назвали Huffington Post топ-5 мужских повреждений.

«Эти травмы могут быть как неловкими, так и болезненными, но они встречаются чаще, чем вы думаете», - сказал доктор Джордан Вагнер.

По его словам, слишком активные мужчины получали перелом полового члена - разрыв кавернозных тел, которые наполняются кровью во время эрекции. Коллега Вагнера, врач отделения неотложной помощи Джо Уиттингтон предупредил, что в некоторых случаях пациентам требовалась операция. А бывший врач неотложной помощи Джессика Сингх добавила, что кроме пещеристых тел может пострадать уретра.

Другой частой причиной обращения за медпомощью после полового акта стало попадание инородных предметов в прямую кишку. Только с 2012 по 2021 год в США зарегистрировали около 39 тысяч таких случаев.

Третьим недугом врачи назвали приапизм - слишком длительную эрекцию, более четырех часов. Вагнер заявил, что в этом состоянии кровь может застыть и вызвать необратимые последствия.

В практике врачей случались также penis captivus, когда вагинальные мышцы сокращались слишком сильно и в прямом смысле приковывали партнеров друг к другу, а также генитальные инфекции из-за несоблюдения правил гигиены.

Похожие случаи происходили не только на Западе, но и в России. Врач в Новокузнецке рассказал, как извлек из заднего прохода пациента палку ливерной колбасы.

Скорая помощь Болезни Отношения Медицина Секс
14 августа 2024, 03:07
Названы последствия употребления «мясного клея»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В России зафиксировали частое использование в колбасе и твороге трансглютаминазы, известного как «мясной клей». Эта вредная добавка может привести к развитию серьезных заболеваний, рассказала в беседе с ОСН диетолог Полина Журавлева.

«Этот монстрофермент может менять структуру белков. Он их склеивает между собой и они не могут свободно передвигаться. Производство от этого проще, только для организма это страшный вред», - сказала она.

Журавлева перечислила самые распространенные последствия. К ним относятся развитие целиакии, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Опасную добавку можно встретить в хлебе, в молочных продуктах, колбасных изделиях и сладостях.

Ранее диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова напомнила о вреде частого употребления попкорна. Сами зерна кукурузы не влияют на организм, а опасность представляют добавки

Болезни Россия Продукты
13 августа 2024, 20:34
Названы причины роста заболеваемости COVID-19 в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Эпидемическая ситуация с распространением коронавируса в России стабильная, а увеличение числа заболевших COVID-19 связано с сезонностью. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщило РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что всплески заражений в конце августа и начале сентября связаны с окончанием сезона отпусков и летних каникул, что приводит к росту контактов среди людей. Кроме того, начинается смена погоды, которая плавно идет к осени.

Специалисты Роспотребнадзора начали фиксировать подъем заболеваемости COVID-19 еще пять недель назад. За последние семь дней в России зарегистрировали 10,2 тысячи случаев заражения, что на 29,1% выше, чем неделей ранее. Но опасности значительного распространения и усиленной нагрузки на сферу здравоохранения в Роспотребнадзоре не увидели.

Доминирующим штаммом в России остается «омикрон». Также выявлены случае инфицирования вариантами возбудителя FLiRT.

Вирусолог Анатолий Альтштейн не исключил появления новых тяжелых штаммов коронавируса , в которые мутирует «омикрон». По его словам, речь идет о более заразных возбудителях, но новой пандемии он прогнозировать не стал. Альтштейн пояснил, что человечество за последние годы уже сформировало иммунитет к возбудителю

Роспотребнадзор Россия Коронавирус в России и в мире

Новости по теме