Названы самые опасные яды на столе, вызывающие воспаление и рак

Специалист предупредила, что плесень часто встречается в быту и содержит группу очень токсичных и аллергенных веществ. Если она появилась на продукте, то ее нельзя убрать и употребить продукт в пищу, так как он уже полностью заражен.

Помойнецкая добавила, что наиболее изученные токсины плесневых грибов негативно влияют на легкие и печень.

«Плесень выделяет токсин, тропный (опасный) к печени и легким. Так как эти органы отвечают за детокс в организме и именно через них проходит большое количество яда», - подчеркнула она.

Врач добавила, что от заплесневелых продуктов нужно избавляться, так как плесневый яд устойчив к термической обработке и, например, переварить то же варенье не получится.

Ранее физиолог Александр Созыкин рассказал, что неприятный запах в холодильнике вызывают плесень, бактерии, пластиковые и резиновые детали устройства, а также забитая продуктовыми крошками дренажная система.