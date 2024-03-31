31 марта 2024, 04:54

Названы самые опасные яды на столе, вызывающие воспаление и рак

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Дешевый пакетированный чай, заплесневелый хлеб и сыр в нарезке могут содержать афлатоксины, которые выделяются плесенью. Они ослабляют иммунную систему человека и запускают онкологические процесс в печени, рассказала в своем Telegram-канале врач-гастроэнтеролог, терапевт Ольга Помойнецкая.

Специалист предупредила, что плесень часто встречается в быту и содержит группу очень токсичных и аллергенных веществ. Если она появилась на продукте, то ее нельзя убрать и употребить продукт в пищу, так как он уже полностью заражен.

Помойнецкая добавила, что наиболее изученные токсины плесневых грибов негативно влияют на легкие и печень.

«Плесень выделяет токсин, тропный (опасный) к печени и легким. Так как эти органы отвечают за детокс в организме и именно через них проходит большое количество яда», - подчеркнула она.

Врач добавила, что от заплесневелых продуктов нужно избавляться, так как плесневый яд устойчив к термической обработке и, например, переварить то же варенье не получится.

Ранее физиолог Александр Созыкин рассказал, что неприятный запах в холодильнике вызывают плесень, бактерии, пластиковые и резиновые детали устройства, а также забитая продуктовыми крошками дренажная система.

Еда Болезни Врачи Онкология Продукты
31 марта 2024, 03:08
Россиянам назвали разрешенные в пост белковые продукты
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Соблюдающие пост люди переходят на растительную пищу. Однако из-за дефицита белка и аминокислот организм может испытывать сильный стресс. В рацион нужно добавить грибы, орехи и масло, рассказала kp.ru диетолог Людмила Денисенко.

По словам медика, для поддержания нервной и кроветворной систем организму необходимо получать витамины группы В и белок. В максимальном количестве они есть в мясе, яйцах и печени. Во время поста их можно заменить растительными продуктами, например, орехами, грибами и брокколи.

Слова Денисенко подтвердила кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры химических технологий Пермского политехнического института Екатерина Баньковская.

Она пояснила, что орехи содержат растительный белок и большое количество ненасыщенных жирных кислот, полезных для человека. Они не только укрепляют иммунитет, но и улучшают сердечную и мозговую деятельность.

Весенний рацион должен быть разнообразным и питательным, поэтому его можно разнообразить сырами и морепродуктами. Также важно в ключить овощи и фрукты , рассказала врач-терапевт Юлия Капустянская.

Диеты Продукты Наука
30 марта 2024, 03:11
Желающим похудеть рассказали о полезном завтраке
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Людям, которые придерживаются диеты, рекомендовали завтракать омлетом с авокадо. Эндокринолог Диляра Лебедева поделилась рецептом вкусного блюда с изданием «Доктор Питер».

Для приготовления омлета с тостом с авокадо нужно одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, спелое авокадо, листья зелени и орехи.

«Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра, они расплавятся и придадут омлету более насыщенный вкус», - объяснила она.

На тост можно выложить нарезанное авокадо, зелень или семечки. По словам Лебедевой, в таком завтраке много жиров для хорошего оттока желчи, которое обеспечит отсутствие чувства голода как минимум на шесть часов.

Ранее некоторым россиянам запретили есть на завтрак каши. Прежде всего это касается людей с непереносимостью лактозы или аллергией на белки коровьего молока.

Диеты
29 марта 2024, 13:48
Сотрудники «Газпромнефть-СМ» сдали кровь для пациентов, нуждающихся в переливании
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Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» поддержали акцию по сдаче крови. Для них организовали донорский пункт на площадке офиса компании в Москве.

В акции приняли участие свыше 30 специалистов. Они сдали кровь для пациентов, нуждающихся в переливании. Медики провели обязательный осмотр участников акции. С помощью оборудования мобильной лаборатории специалисты провели забор крови, соблюдая все стандарты процедуры.

Сотрудники компании сдавали анализы на протяжении дня. Запас крови отправили на хранение и проверку в банк центра крови. Оттуда анализы передадут в учреждения здравоохранения столичного региона.

Акции по сдаче крови на регулярной основе проводят в офисах и на производственных площадках «Газпромнефть-СМ». Многие специалисты компании являются активными донорами, систематически пополняя банки крови.

К донорскому движению в Москве, Омске, Санкт-Петербурге и других регионах присоединились свыше 200 сотрудников компании.

Здравоохранение
29 марта 2024, 13:09
Замглавврача Видновской больницы рассказал, как пройти диспансеризацию за два часа
Телеканал «360»
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Почти полмиллиона жителей Подмосковья в 2023 году прошли углубленную диспансеризацию. Это стало возможно благодаря глобальному проекту Минздрава Московской области «Эффективная модель диспансеризации», который запустили в регионе несколько лет назад, заявил заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной.

«На базе нашего медицинского учреждения работает проект по сокращению времени прохождения диспансеризации взрослого населения. Сейчас ее можно пройти за пару часов в зависимости от возрастной категории и объема обследования. В нашем модуле - быстровозводимом здании - граждане, проходящие диспансеризацию, не пересекаются с больными пациентами. Модуль работает без выходных, по будням - 12 часов, в выходные - в одну смену. В праздничные дни он тоже работает», - поделился собеседник «360».

Замглавврача отметил, что для прохождения диспансеризации пациент получает в медицинской организации электронный маршрутный лист. Базовая программа диспансеризации включает лабораторную диагностику (анализы крови, кардиограмма), анкетирование (выявляет факторы риска для здоровья), флюорографию, осмотр гинеколога и маммографию (для женщин).

«В Московской области это займет порядка полутора-двух часов. В соседних регионах намного дольше - даже несколько дней», - подчеркнул Асанов.

По результатам анализов и осмотра пациенту выставляют группу здоровья. Если это первая группа, он завершает диспансеризацию после первого этапа, в другом случае пациент идет на второй этап, или углубленную диспансеризацию, подытожил собеседник «360».

Больницы Врачи Диспансеризация

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