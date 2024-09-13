13 сентября 2024, 02:35

Названы самые опасные для здоровья виды алкоголя

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Любой алкоголь разрушает человеческий организм, но особую опасность представляют поддельные алкогольные напитки, которые могут привести к слепоте и даже отравлению со смертельным исходом. Об этом изданию UfaTime.ru рассказала завотделением медицинской профилактики поликлинического отделения № 2 ГКБ № 5 Уфы Айгуль Арсланова.

По ее словам, контрафактный спирт, или поддельный алкогольный напиток, произведенный без соблюдения стандартов качества и контроля со стороны госорганов, считается самым опасным из видов алкоголя.

« Такой алкоголь часто содержит вредные примеси, такие как метанол, ацетон и другие токсичные вещества. Потребление контрафактного алкоголя может привести к серьезным отравлениям, слепоте, образованию опухолей и в некоторых случаях даже к смерти», - рассказала врач.

Кроме того, его не всегда можно определить, так как контрафакт могут упаковать в виде известных торговых марок, а его вкус и запах будут похожи на оригинальный напиток.

Арсланова добавила, что также опасен метиловый спирт, считающийся одним из самых ядовитых видов алкоголя. И коктейли не лучший выбор, так как разрушают клетки печени. Домашний самогон также может содержать вредные примеси, в частности, альдегиды и сивушное масо.

Ранее врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов предупредил, что 500 миллилитров пива может привести к поражению множества органов.

Башкирия Уфа Врачи Алкоголь
13 сентября 2024, 00:08
Названа опасность возы из кулеров
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Кулеры для воды, как правило, не обслуживают должным образом, из-за чего в них размножаются бактерии. Об этом в беседе «Радио 1» генеральный директор «Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды» Юрий Гончар.

По его словам, здесь важно насколько добросовестны поставщики питьевой воды.

«В стране нет документа, который нормирует правила использования кулеров и оборотных тар, которые используются для заполнения кулеров», - отметил он.

Гончар заявил, что поэтому производитель может отчищать бутыль разными химическими средствами или просто залить в него новую порцию воды и отвезти потребителю Эксперт рекомендовал не использовать одноразовые пластиковые бутылки для хранения воды. В них происходит увеличение концентрации общего органического углерода.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что частое употребление шампанского может привести к развитию сахарного диабета второго типа, ухудшить зрение и нарушить работу печени.

Болезни
12 сентября 2024, 01:45
Врач назвал причины «синдрома мертвой ягодицы»
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Малоподвижный образ жизни и долгое сидение на одном месте могут вызвать изменения в сухожилиях и боль. Врач ЛФК Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Анна Казанцева рассказала изданию «Аргументы и факты» о проявлениях «синдрома мертвой ягодицы».

По ее словам, структурные изменения сухожилий доктора называют тендинопатией. Казанцева сообщила, что причинами поражения средней и малой ягодичной мышц могут быть малоподвижный образ жизни и недостаточная тренированность тканей, а проявиться это заболевание способно болью в области большого вертела.

«Оно причиняет много неудобств, так как сопровождается выраженными болевыми ощущениями, которые могут ограничивать общую подвижность, нарушать привычный образ жизни. Но в целом заболевание не опасно», - сказала она.

Казанцева добавила, что «синдром мертвой ягодицы» лечат упражнениями для укрепления мышц ягодичной области. Кроме того, больным нужно перестать запрокидывать ногу на ногу и не спать на боку.

Малоподвижный образ жизни может спровоцировать также ментальные расстройства, сообщили «Известия». Австралийские ученые нашли связь между гиподинамией и депрессией.

Болезни Медицина
11 сентября 2024, 05:06
Назван опасный ингредиент мороженого
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В США ученые из Пенсильванского департамента диетологии выяснили, что натуральное пищевое волокно под названием гуаровая камедь, входящая в состав плавленых сыров, мороженого и выпечки, может навредить кишечнику. Результаты исследования опубликовали в журнале Gut Microbes.

Ученые провели эксперимент на мышах, разделив грызунов на две группы. Первую посадили на диету с добавлением 7,5% гуаровой камеди и 2,5% целлюлозы, а вторую, которая выступала контрольной, - с 10% клетчатки.

После окончания эксперимента, продлившегося месяц, в течение недели мыши получали доступ к воде, содержащей декстрансульфат натрия. Это вещество применяется для запуска воспалительных процессов и имитации болезней, связанных с пищеварительной системой.

В результате ученые выяснили, что потребляющие большое количество гуаровой камеди мыши столкнулись с тяжелыми воспалительными заболеваниями кишечника, включая язвенный колит. Помимо этого, у них изменился состав микрофлоры.

Исследователи пояснили, что негативные последствия из-за злоупотребления гуаровой камедью могут проявиться и у людей, но эксперимент на мышах может неточно отражать процессы, происходящие в организме человека.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Шульга посоветовала людям с лишним весом отказаться от мороженого, а остальным есть подтаявшее лакомство , чтобы не вызвать стресс органов ЖКТ.

Исследования Ученые Продукты
10 сентября 2024, 21:42
Пациентам Детского центра имени Рошаля помогут герои «Союзмультфильма»
Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
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Стены Детского клиническом центра имени Рошаля в Красногорске украсят портретами героев мультфильмов новых серий «Простоквашино» и «Ну, погоди!». Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в беседе с ведущей 360.ru Ариной Ростовской объяснила, что эти образы помогут успокоить маленьких пациентов перед встречей с врачами.

В условиях больницы это особенно важно. Поэтому в Центре имени Рошаля детям станет особенно комфортно, тем более, что с экранов герои обратятся к ним напрямую.

Новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске открыл свои двери для приема пациентов 22 августа. О специально организованной уютной атмосфере больнице заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что дети до четырех лет, а также пациенты с особенностями развития или тяжелыми заболеваниями в больнице разместят вместе с мамами.

Кроме украшения стен, герои мультфильмов также появятся на специальных экранах, чтобы пообщаться с юными пациентами.

Слащева рассказала, что самой идее примерно два года. Когда медицинское учреждение обратилось к студии со своей инициативой, то она ее тут же поддержала.

«Если вы вспомните, то в советских детских больницах были любительски нарисованы персонажи мультфильмов или отдельные фразы, как раз для того, чтобы ребенку было приятнее и спокойнее», - заявила она.

Председатель «Союзмультфильма» добавила, что идею поддержал и губернатор Московской области Андрей Воробьев, который предложил студии продолжить дальнейшее сотрудничество.

«„Союзмультфильм“ сейчас развивает направление детско-семейных парков и готов открыть такой в Московской области», - отметила собеседница.

Слащева добавила, что при выборе героев для украшения Центра имени Рошаля героев новых серий «Простоквашино» и «Ну, погоди!» выбрали потому, что они до сих пор остаются самыми популярными.

Красногорск Дети Больницы Союзмультфильм

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