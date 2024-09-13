Названы самые опасные для здоровья виды алкоголя

По ее словам, контрафактный спирт, или поддельный алкогольный напиток, произведенный без соблюдения стандартов качества и контроля со стороны госорганов, считается самым опасным из видов алкоголя.

« Такой алкоголь часто содержит вредные примеси, такие как метанол, ацетон и другие токсичные вещества. Потребление контрафактного алкоголя может привести к серьезным отравлениям, слепоте, образованию опухолей и в некоторых случаях даже к смерти», - рассказала врач.

Кроме того, его не всегда можно определить, так как контрафакт могут упаковать в виде известных торговых марок, а его вкус и запах будут похожи на оригинальный напиток.

Арсланова добавила, что также опасен метиловый спирт, считающийся одним из самых ядовитых видов алкоголя. И коктейли не лучший выбор, так как разрушают клетки печени. Домашний самогон также может содержать вредные примеси, в частности, альдегиды и сивушное масо.

Ранее врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов предупредил, что 500 миллилитров пива может привести к поражению множества органов.