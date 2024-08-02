Названы риски внезапной смерти из-за отсутствия секса

«Это заблуждение, потому что так живет огромное количество людей. Многие люди не встречают идеально подходящего партнера или у них есть какие-то комплексы», - сказала она.

Миллер заверила, что женщинам и мужчинам не нужно бояться внезапной смерти из-за отсутствия интимной жизни. Однако не стоит забывать, что секс является «живительной силой для всех».

Популярный миф возник после исследования в Journal of Public Health. Ученые нашли связь между уровнем сексуальной активности и риском преждевременной смерти среди женщин.

В исследовании участвовали более 14 тысяч американок в возрасте от 20 до 59 лет. Около 95% из них занимались сексом более 12 раз в год, а у 38% женщин интим был больше одного раза в неделю. Выяснилось, что у тех, кто занимался сексом реже, шансы умереть были выше почти на 70% Врач-сексолог Евгений Кульгавчук перечислил признаки патологической зависимости от секса. В их числе частая смена половых партнеров и порнофилия.

Повышенный риск внезапной смерти из-за отсутствия секса у женщин - это миф, не имеющий оснований. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.