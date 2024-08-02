02 августа 2024, 03:31

Названы риски внезапной смерти из-за отсутствия секса

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Повышенный риск внезапной смерти из-за отсутствия секса у женщин — это миф, не имеющий оснований. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

«Это заблуждение, потому что так живет огромное количество людей. Многие люди не встречают идеально подходящего партнера или у них есть какие-то комплексы», - сказала она.

Миллер заверила, что женщинам и мужчинам не нужно бояться внезапной смерти из-за отсутствия интимной жизни. Однако не стоит забывать, что секс является «живительной силой для всех».

Популярный миф возник после исследования в Journal of Public Health. Ученые нашли связь между уровнем сексуальной активности и риском преждевременной смерти среди женщин.

В исследовании участвовали более 14 тысяч американок в возрасте от 20 до 59 лет. Около 95% из них занимались сексом более 12 раз в год, а у 38% женщин интим был больше одного раза в неделю. Выяснилось, что у тех, кто занимался сексом реже, шансы умереть были выше почти на 70% Врач-сексолог Евгений Кульгавчук перечислил признаки патологической зависимости от секса. В их числе частая смена половых партнеров и порнофилия.

Повышенный риск внезапной смерти из-за отсутствия секса у женщин - это миф, не имеющий оснований. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

Исследования Женщины Ученые Секс
01 августа 2024, 16:47
Онколог оценил риск возникновения рака при употреблении продуктов с метионином
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Американские ученые обнаружили связь между высоким потреблением метионина, который содержится в креветках, говядине и яйцах, и развитием агрессивных форм рака головы и шеи. Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал 360.ru, действительно ли это вещество опасно для человека.

Что такое метионин? Метионин - это аминокислота, которая входит в состав многих белков. Она содержится во многих продуктах «Эта аминокислота не может быть опасна, потому что она входит во все структурные элементы организма» - уточнил Черемушкин.

Врач сравнил усвоение метионина с приемом витаминов. По его словам, опасность может представлять только избыточное потребление продуктов, содержащих эту аминокислоту. Поэтому не стоит злоупотреблять ими, чтобы не нарушать баланс веществ и не провоцировать защитную систему организма.

Что такое агрессивный рак? Черемушкин объяснил, что степень агрессивности рака определяется поведением его клеток: если они быстро делятся, если они склонны к миграции. У клеток есть система элементов, которые связывают их в определенную структуру.

«Если клетка „лысая“, то есть у нее не вырабатываются поверхностные элементы, то она просто делится и плывет куда хочет. Вот это агрессивная форма. Она быстро метастазирует, быстро развивается, и это представляет большую проблему» - объяснил он.

По словам врача, если при появлении шаровидных образований на поверхности слизистой или кожи препараты, содержащие гормоны или антибиотики, не помогли, то стоит обратиться к онкологу для обследования.

Что действительно может способствовать развитию рака головы и шеи? Черумушкин объяснил, что рак шеи и головы отличается только особенностями воздействия. Например, пожилые люди из-за солнечных лучей подвержены возникновению базалиомы - опухоли слоя кожи.

Врач уточнил, что к опухолям головы и шеи также относятся воспаления в верхних дыхательных и пищеварительных путях: слизистые полости рта и глотка. Так как курящие и алкоголики испытывают массивное воздействие канцерогенов, эти люди больше остальных подвержены риску возникновения агрессивных форм рака головы и шеи.

«Ешьте все, что угодно, но то, что входит в обычный рацион человека. Не ешьте продукты, содержащие явные токсины, канцерогены, подверженные радиоактивному воздействию. Таких экстремалов мало, и они быстро заканчиваются», - заключил он.

Курение Врачи Алкоголь Рак Онкология Продукты
01 августа 2024, 05:12
Ученые выявили продукты, способные вызвать рак
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Американские ученые из Университета Южной Калифорнии связали употребление пищи с большим количеством аминокислоты метионина с развитием трудноизлечимого рака головы и шеи. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В процессе исследования ученые обратили внимание, что у многих людей с раком ротовой полости и другими опухолями наблюдается повышенная концентрация метионина. Это незаменимая аминокислота, которую человек получает из пищи. Она содержится в креветках, говядине и яйцах.

Исследователи провели эксперименты с животными и лабораторными органоидами, заблокировав LAT1 - мембранный белок, переносящий метионин внутрь клеток. В результате рост опухолей замедлился.

Они выяснили, что диета с низким содержанием метионина замедляет рост опухолей в два раза по сравнению с обычной.

Ранее врачи МОНИКИ имени Владимирского во время операции по удалению опухоли в желудке обнаружили и удалили еще одну.

Еда США Ученые Онкология Продукты
01 августа 2024, 01:59
Названы три критических последствия недосыпа
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После бессонных ночей может не только испортиться настроение и заболеть голова, но и развиться ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и в целом нарушиться психоэмоциональное состояние. Об этом «Известиям» рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

Специалист пояснила, что при хроническом недосыпе нарушаются нормальные физиологические процессы в организме. В их числе снижение активности зон мозга, отвечающих за принятие решений и память. Кроме того, нарушаются эндокринные функции, растет уровень артериального давления и концентрация цитокинов. Последние задействованы в воспалительных процессах.

Дроздова добавила, что гормон лептин, ответственный за сдерживание аппетита, понижается, а грелин, стимулирующий аппетит, наоборот, повышается.

«Недосып также может вызвать повышенную секрецию кортизола, который называют гормоном стресса. Это также усиливает чувство голода», - уточнила она.

Специалист отметила, что для здорового сна нужны полная темнота в помещении, комфорт и контроль графика сна. В среднем человеку необходимы восемь-девять часов сна.

Ранее психиатр Сергей Кузнецов предупредил, что при регулярном недосыпе могут появиться ожирение и сахарный диабет.

Болезни Минздрав Россия
31 июля 2024, 16:52
Россиянам представили недельный рацион питания для здоровья
Телеканал «360»
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Вместе с продуктами человек получает энергию и необходимые для работы организма питательные вещества. Для сохранения необходимого баланса, россиянам представили недельный рацион продуктов. За основу при его составлении взяли рекомендации Минздрава России. Об этом сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» со ссылкой на комментарий врача-терапевта и диетолога, кандидата медицинских наук Екатерину Бурляеву для сайта aif.ru.

Для того, чтобы правильно питаться всю неделю потребуются около двух килограммов хлеба, круп и макарон, два килограмма картофеля и фруктов, полкило овощей, мяса 1,5 килограмма, полкило рыбы, около семи литров молока или молочных продуктов, пять или шесть яиц, небольшое количество растительного масла и сахара.

Но этим правилам следуют далеко не все, отметила Екатерина Бурляева. Она пояснила, что проведенный анализ среднего недельного рациона показал, что россияне употребляют в пищу недостаточно молочных продуктов, яиц, овощей, фруктов, отдавая предпочтение сахару и мясу «Молочные продукты - это основной источник кальция, который необходим для прочных костей. Если кальция в организме недостаточно, возрастает риск остеопороза и остеопении, что может приводить к тяжелым переломам, например, шейки бедра», - пояснила специалист.

Бурляева добавила, что яйцах также содержится полезный белок, а желтке много витаминов и минеральных веществ, среди которых селен, участвующий в синтезе тестостерона. Кроме того продукт полон насыщенными жирными кислотами, помогающими в выработке половых гормонов. Сокращенное употребление в пищу фруктов и овощей не дает организму достаточного количества витаминов и клетчатки.

Врач добавила, что важны не только сами продукты в рационе, но и соблюдение режима еды. Употреблять пищу желательно четыре-пять раз в день.

«Три основных приема пищи, которые состоят из белка и сложных углеводов - к ним относятся крупы, макароны, овощи. И два перекуса - преимущественно фрукты и кисломолочные напитки, хлебцы, чтобы повысить количество клетчатки. При этом белка должно быть меньше, чем гарнира», - отметила Бурляева.

По ее словам, средняя порция для человека, который не занимается спортом должна включать 100 грамм белка и 200 грамм гарнира, а объем овощей и фруктов не должен быть меньше 400 грамм.

Ранее проект «Здоровое питание» опубликовал список из пяти продуктов, полезных для мозга. В него вошли жирная рыба, растительные масла, грецкие орехи, горький шоколад и яйца.

Питание Правила Роспотребнадзор Россия Продукты

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