08 июня 2024, 00:40

Названы регионы России, куда могут мигрировать клещи-мутанты из Европы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Заполонившие Европу клещи-мутанты вскоре могут появиться и в российских регионах, в частности, в Тверской, Ленинградской и Омской областях. Об этом в беседе с News.ru рассказал вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов.

По его словам, это лишь вопрос времени. Также наиболее вероятно, что новый вид клещей появится в Ивановской, Костромской, Калининградской и Вологодской областях, на Алтае, в Бурятии и Хакасии, на Дальнем Востоке.

По его словам, речь идет об иксодовых клещах-гигантах, считающихся наиболее опасными.

«Также учеными-эпидемиологами отмечается повышенная агрессивность клещей Hyalomma lusitanicum, что увеличивает опасность заражения переносимой ими Конго-крымской геморрагической лихорадкой», - объяснил вирусолог.

Вострухов добавил, что в Россию вряд ли попадут взрослые особи, а вот молодые смогут мигрировать вместе с животными и птицами.

Ранее издание Sun: «клещи-монстры» написало, что в Европе появились опасные кровососущие клещи , ранее обитавшие в Африке и Юго-Восточной Азии.

Болезни Врачи Европа Россия
08 июня 2024, 00:58
Врач рассказал, как китаянкам удается в 50 лет выглядеть на 25
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Китаянки выглядят моложе своих лет благодаря даосскому механизму омоложения. Об этом рассказала специалист по китайской даосской медицине Анна Владимирова изданию «Доктор Питер».

По словам врача, техника заключается в активном расслаблении мышц лица.

«Напряженные мышцы пережимают маленькие сосуды, проходящие в тканях, ухудшают микроциркуляцию, а значит, и обновление тканей, плюс снижается отток лимфы, которая осуществляет выведение отходов жизнедеятельности клеток», - объяснила эксперт.

Врач посоветовала начать расслабление мышц с шеи и плечевого пояса. По ее словам, первый шейный позвонок - важная точка, отвечающая за циркуляцию крови в тканях лица. Расслабить его поможет практика цигуна для позвоночника.

Владимирова также порекомендовала делать самомассаж активных точек, которые отвечают за расслабление лицевых мышц, с помощью скребка гуаша.

Ранее врач-эндокринолог Лира Гаптыкаева рассказала, что сохранить молодость и здоровье женщинам поможет своевременный прием омега-3, фолиевой кислоты и витамина B9.

Врачи Медицина Красота
07 июня 2024, 16:45
Большой шаг. Российская вакцина от рака поможет спасти огромное количество жизней
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Созданная в России вакцина от рака станет большим шагом к тому, чтобы излечить еще большее количество людей от опухолей. Об этом 360.ru сообщил врач-онколог Игорь Самойленко.

Идея создания вакцины от рака состоит в том, чтобы персонализировать терапию против злокачественных новообразований под случай каждого пациента, объяснил он. Ожидается, что препарат будет работать аналогично вакцине от COVID-19.

«Из опухоли выделят уникальные мишени, которые присущи только ей», - пояснил онколог.

В комбинации с другими иммунностимулирующими препаратами ее могут ввести человеку и получить хороший противоопухолевый защитный эффект. Несмотря на это, новую разработку нельзя назвать победой над всеми видами рака.

«Вакцина - большой шаг к тому, чтобы излечить как можно большее количество опухолей», - добавил Самойленко.

Такая технология, заметил онколог, не является новой. Ее массово изучили во времена ковида и перенесли для решения проблем с опухолями. Подобного рода исследования активно ведут в США и Великобритании.

На днях стало известно, что в России изобрели инновационную вакцину от рака. Препарат, по словам главы Центра имени Гамалеи, академика РАН Александра Гинзбурга, имеет 100% эффективность. Его исследовали на мышах, которым искусственно привили меланому.

Исследования США Великобритания Здравоохранение Россия Медицина Рак Технологии
07 июня 2024, 05:12
Психолог рассказал, как легко отказаться от курения
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Чтобы легко бросить курить, человек должен сначала разобраться, с чем связана его тяга к сигарете. В этом поможет гипноз, рассказала клинический психолог Елизавета Чеснокова в интервью радио Sputnik.

По словам врача, гипноз поможет найти истинную причину тяги к курению. Ответ может удивить самого пациента.

«Как правило, это какие-то сложности в отношениях с мамой. Дело в том, что курение связано с самым первым инстинктом, который появляется у человека, когда он рождается. Это сосательный рефлекс, дающий чувство безопасности», - объяснила Чеснокова.

Таким образом, человек тянется к сигарете, когда испытывает потребность в безопасности. Гипнотический сеанс поможет скорректировать эту установку, и тогда отказаться от курения пациенту будет проще.

Ранее ученые из Университета Торонто пришли к выводу, что люди, бросившие курить, через несколько лет восстанавливают свой уровень здоровья , как будто никогда не курили.

Курение Врачи
07 июня 2024, 04:15
Ученые научились предсказывать деменцию за годы до первых симптомов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Ученые научились предсказывать развитие деменции с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и искусственного интеллекта. Свое исследование они опубликовали в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

Специалисты из Университетского колледжа Лондона изучали сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ). С помощью МРТ они просканировали более тысячи добровольцев и проанализировали изменения в СПРРМ.

У 81 участника исследования в будущем развилась деменция. С помощью искусственного интеллекта ученые выявили закономерности между результатами исследования и вероятностью возникновения болезни.

Этот метод позволил предсказывать развитие деменции за 3,7 года до первых симптомов с точностью 80%.

Теперь ученые хотят продолжить исследования на более крупной группе добровольцев. Если эффективность методики подтвердится, ее можно будет использовать для раннего обнаружения деменции.

Ранее ученые назвали еще один ранний маркер деменции. Согласно исследованию, замедленная реакция на визуальные стимулы - тревожный симптом, который может возникнуть за 12 лет до активного развития болезни.

Исследования Болезни Искусственный интеллект Ученые

Новости по теме