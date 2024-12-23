Названы пять доказанных методов профилактики рака

Доктор посоветовал бросить курить, ведь вредные химические вещества в сигаретном дыме воздействуют на весь организм. Сигареты могут повысить риск развития рака легких, полости рта, почек, горла, мочевого пузыря, поджелудочной железы, шейки матки и желудка.

Важное значение в развитии онкологических заболеваний имеет вес пациента. Стеббинг сообщил, что жир запускает выброс определенных гормонов, провоцирующих рак груди, пищевода и других локализаций. Он призвал поддерживать оптимальную массу тела и сохранять двигательную активность в течение всей жизни.

Третьим методом профилактики рака доктор назвал здоровое питание, четвертым - отказ от алкоголя. Противораковая диета, по его словам, состоит из овощей, фруктов, бобов и цельного зерна. Пятой стратегией, озвученной Стеббингом, стала защита от прямых солнечных лучей и вакцинация от ВПЧ.

Ученые из Университета Южной Флориды объявили о существовании еды, которая нарушает баланс иммунной системы , приводит к хроническому воспалению и раку. Это продукты с добавленным сахаром и насыщенными жирами.