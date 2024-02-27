27 февраля 2024, 04:54

Названы продукты, снижающие высокое кровяное давление

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Научный сотрудник Института глобального здравоохранения Джорджа, диетолог Липин Хуанг рассказала, что снизить высокое артериальное давление помогут простые продукты, содержащие большое количество калия. Исследование опубликовало издание The Sun.

Ученый перечислила продукты, богатые таким важным минералом. Это все бобовые, включая фасоль и чечевицу, орехи, листовые зелены овощи, бананы, киви и финики. При этом она добавила, что при обработке продуктов в них уменьшается количество калия, который часто заменяют более дешевым ингредиентом - натрием.

Хуанг также посоветовала заменить обычную поваренную соль на соль, обогащенную калием. По ее словам, это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, причем на 13% и 14% соответственно.

Выводы диетолога опираются на результаты исследования, в котором участвовали более 20 тысяч человек в течение пяти лет. Давление у них снижалось именно благодаря включению в рацион калийсодержащей соли.

Ранее специалисты Научно-исследовательского института здравоохранения Галисии Сур (IIS Galicia Sur) в Испании заявили, что пилатес поможет снизить артериальное давление.

Еда Инсульт Болезни Питание Врачи Ученые Продукты
27 февраля 2024, 02:37
Петербургских школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Одну из школ Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Об этом сообщило управление Роспотребназдора по городу в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в школе № 222, расположенной на Невском проспекте, зарегистрированы случаи кори среди непривитых учащихся разных классов.

«Проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий на предупреждение распространения заболевания корью. С целью локализации распространения инфекции занятия в школе переведены на дистанционный формат», - добавили в Роспотребназдоре.

В ведомстве напомнили, что корь - высокозаразное заболевание, и защитить от нее может только прививка. В случае контакта с заболевшим человеку могут провести экстренную вакцинацию для снижения риска заражения.

В начале февраля карантин по кори ввели в институтах РУДН и РГУ имени Косыгина. А в декабре прошлого года юридический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из-за заболевшего корью студента.

Санкт-Петербург Школы Болезни Роспотребнадзор Школьники Вакцинация Студенты МГУ
26 февраля 2024, 22:43
Ученый объяснил, почему в России запретят подсластитель стевию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России запретили подсластитель стевия, ранее расхваленный телеведущей Еленой Малышевой, а также еще 18 пищевых добавок. Закон вступит в силу с 27 февраля. Одна из причин — безопасность сахарозаменителя, которая всегда была под вопросом, как рассказала Lenta.ru рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.

По словам Мясниковой, сахарозаменитель стевия популярен среди людей, следящих за своей фигурой. В перечне разрешенных пищевых добавок он присутствовал в двух видах - и как подсластитель без индекса и номера, и как светиолгликозид Е960.

Относительно последней добавки доцент добавила, что ее не запретили, поэтому производители могут использовать ее в своих продуктах, но не превышая максимально допустимый уровень.

«Эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень четко определенными характеристиками качества. И, главное, эта пищевая добавка прошла проверку на безопасность», - объяснила Мясникова.

Подсластитель же могли получать из различных частей стевии - листьев, корней или стеблей, поэтому его безопасность была под вопросом, добавила она.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева заявила, что самым вредным сахарозаменителем является фруктоза.

В России запретили подсластитель стевия, ранее расхваленный телеведущей Еленой Малышевой, а также еще 18 пищевых добавок. Закон вступит в силу с 27 февраля. Одна из причин - безопасность сахарозаменителя, которая всегда была под вопросом, как рассказала Lenta.ru рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.

Еда Питание Врачи Запреты Россия Диеты
26 февраля 2024, 19:33
Аспирин назвали опасным для маленьких детей
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
У детей может развиться синдром Рейе из-за приема аспирина. Об этом предупредил педиатр Дмитрий Молодой в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам эксперта, аспирин, или ацетилсалициловую кислоту, нельзя давать в качестве жаропонижающего детям до 15 лет, больным острыми респираторными заболеваниями, которые вызваны вирусными инфекциями.

«Связано это с риском возникновения синдрома Рейе. Это тяжелое состояние, которое проявляется поражением печени, головного мозга и мышц и может привести даже к летальному исходу», - объяснил врач.

Он уточнил, что в некоторых случаях, не связанных с инфекционными заболеваниями, врач может назначить аспирин детям младше 15 лет - например, при лечении артрита.

Необоснованный прием аспирина , предупреждали медики, грозит инсультом с кровоизлиянием.

Дети Врачи
26 февраля 2024, 18:28
Россиянам рассказали о сильнейшем афродизиаке для мужчин
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Такие экзотические орехи, как фисташки, оказались одним из сильнейших афродизиаков для мужчин. Этот продукт способен улучшить потенцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

«Фисташки считаются одним из сильнейших афродизиаков для представителей сильной половины человечества, повышая потенцию. Представительницам прекрасного пола фисташки могут быть весьма полезны тем, что способны оказывать положительное влияние на состояние кожи, повышая ее эластичность и упругость», - написали в ведомстве.

В этот продукте много витаминов, в том числе групп В и Е, а также микроэлементов. Среди них - ванадий, бор, кремний, сера, марганец, калий, фосфор и другие. Один из важнейших компонентов в составе орехов - кремний, который участвует в строении коллагена полезного для кожи, суставов и костей.

Ранее диетолог Инга Беляева рассказала, какой шоколад может быть полезен во время диеты.

ХМАО Роспотребнадзор Мужчины Продукты

Новости по теме