Названы продукты, снижающие высокое кровяное давление

Ученый перечислила продукты, богатые таким важным минералом. Это все бобовые, включая фасоль и чечевицу, орехи, листовые зелены овощи, бананы, киви и финики. При этом она добавила, что при обработке продуктов в них уменьшается количество калия, который часто заменяют более дешевым ингредиентом - натрием.

Хуанг также посоветовала заменить обычную поваренную соль на соль, обогащенную калием. По ее словам, это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, причем на 13% и 14% соответственно.

Выводы диетолога опираются на результаты исследования, в котором участвовали более 20 тысяч человек в течение пяти лет. Давление у них снижалось именно благодаря включению в рацион калийсодержащей соли.

Ранее специалисты Научно-исследовательского института здравоохранения Галисии Сур (IIS Galicia Sur) в Испании заявили, что пилатес поможет снизить артериальное давление.