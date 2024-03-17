Названы продукты, снижающие риск развития рака

Врач отметила, что растворимая клетчатка может снизить уровень холестерина в крови, так как она связывается с желчными кислотами в кишечнике и выводит их из организма. Кроме того, снижается риск развития метаболического синдрома.

«Крупные исследования показывают, что достаточное потребление клетчатки снижает риск развития рака молочной железы», - добавила Афинская.

Мета-анализы показали связь между питанием с высоким содержанием клетчатки и снижением риска развития рака кишечника. Положительное влияние на организм на этом не заканчивается. Врач отметила, что клетчатка предотвращает запоры, которые в хронической форме увеличивают риск развития геморроя и дивертикулярной болезни. И, наконец, уменьшается вероятность возникновения диабета.

Афинская также перечислила лучшие источники клетчатки , в числе которых вареный зеленый горошек, малина, семена чиа, миндаль и апельсины.

Ранее микробиолог Софья Цветикова перечислила ферментированные продукты, улучшающие качество кожи.