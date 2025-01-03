Названы продукты от вздутия живота после новогодних салатов

«Первые дни новогодних каникул пробежали. И самое время поговорить о профилактике газообразования. Есть продукты, потребление которых уменьшит вздутие живота», - сказал он.

Тарасов перечислил продукты, употребление которых улучшит пищеварение и избавит от вздутия примерно за неделю. Среди них йогурт, ягоды, ананас, банан, авокадо, куркума, киви, огурцы, сельдерей и имбирь. По словам врача, они богаты клетчаткой, антиоксидантами и ферментами.

Кроме проблем с пищеварением в праздники можно заработать похмелье. Нарколог и врач-психиатр Александр Ковтун сообщил, что облегчить его симптомы помогут активированный уголь, рассол без уксуса, куриный бульон и какао на воде.