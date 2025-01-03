03 января 2025, 05:00

Названы продукты от вздутия живота после новогодних салатов

Unsplash
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Переедание во время новогоднего застолья может вызвать вздутие живота. Для того, чтобы от него избавиться, нужно есть больше огурцов, авокадо и киви. Главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов сообщил об этом Ura.ru.

«Первые дни новогодних каникул пробежали. И самое время поговорить о профилактике газообразования. Есть продукты, потребление которых уменьшит вздутие живота», - сказал он.

Тарасов перечислил продукты, употребление которых улучшит пищеварение и избавит от вздутия примерно за неделю. Среди них йогурт, ягоды, ананас, банан, авокадо, куркума, киви, огурцы, сельдерей и имбирь. По словам врача, они богаты клетчаткой, антиоксидантами и ферментами.

Кроме проблем с пищеварением в праздники можно заработать похмелье. Нарколог и врач-психиатр Александр Ковтун сообщил, что облегчить его симптомы помогут активированный уголь, рассол без уксуса, куриный бульон и какао на воде.

Еда Болезни Новый год Продукты
02 января 2025, 23:54
Назван топ-5 неочевидных симптомов рака
РИА «Новости»
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Пациенты часто не обращают внимание на первые симптомы онкологических заболеваний и слишком поздно обращаются за помощью. Специалисты американского медицинского центра Mayo Clinic назвали пять неочевидных симптомом рака. Их исследование опубликовал журнал The New England Journal of Medicine.

Наиболее часто игнорируемым признаком болезни онколог Дарен Ковал назвал затяжной кашель. Если он возник без видимых причин и длится больше трех недель, то стоит обследовать легкие.

Хроническая изжога и рефлюкс могут указывать на поражение горла и пищевода, а жжение и зуд в области родимых пятен - на меланому. Ученые призвали срочно пройти обследование, если набухли лимфатические узлы или в кале появилась кровь , потому что они тоже являются признаками рака.

Профессор биомедицинских наук в Университете Англии Раскин Джастин Стеббинг перечислил научно обоснованные методы профилактики онкологических заболеваний. Среди них нормализация массы тела, физическая активность и отказ от курения.

Болезни Медицина Онкология Наука
02 января 2025, 05:04
Ученые открыли влияние распространенного вируса на болезнь Альцгеймера
Unsplash
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Цитомегаловирус из семейства герпесвирусов способен спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Почти все пожилые люди являются его носителями, сообщил журнал Alzheimer’s & Dementia.

Ученые нашли связь между возникновением распространенного нейродегенеративного заболевания и цитомегаловирусом. При его наличии в организме человека риск развития болезни Альцгеймера повышается.

Цитомегаловирус довольно распространен. Он передается воздушно-капельным , половым и бытовым путем, а после заражения остается в организме навсегда и проявляется лишь при ослаблении иммунитета. Специалисты нашли его у 15% подростков, 40% пациентов в возрасте 35-40 лет и 90% людей старше 80 лет.

Болезнь Альцгеймера часто встречается у пожилых людей. Она проявляется раздражительностью, тревожностью, потерей памяти и психическими нарушениями. Методами профилактики являются MIND-диета , тренировка мозга и получение новых знаний.

Цитомегаловирус из семейства герпесвирусов способен спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Почти все пожилые люди являются его носителями, сообщил журнал Alzheimer’s & Dementia.

Болезни Наука
01 января 2025, 20:34
Россиян предупредили о распространении вируса гриппа с тяжелыми последствиями
РИА «Новости»
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В России возросло количество случаев заболевания гриппом А (H1N1), который может вызвать тяжелые последствия в виде пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю врачи зарегистрировали 618,8 тысячи новых случаев заболевания ОРВИ. Хотя в большинстве случаев болезнь вызвали вирусы негриппозной этиологии, доля гриппа растет. При этом преобладает грипп А (H1N1).

Роспотребнадзор предупредил, что этот штамм чаще других вызывает тяжелое течение болезни и приводит к легочным осложнениям, из них в 65% случаев - к пневмонии.

Самым эффективным методом профилактики гриппа санитарные врачи назвали вакцинацию. Помогут также регулярное мытье рук, обработка смартфонов антисептиками, избегание контакта с зараженными.

В октябре в ЯНАО произошла вспышка гриппа А (H1N1) и А (H3N2), сообщило Ura.ru. Они широко известны как свиной и гонконгский.

Здравоохранение Болезни Грипп Роспотребнадзор Медицина
01 января 2025, 04:43
Врач перечислил болезни, на которые могут указывать боли в суставах
Freepik
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Болевые ощущения в суставах могут быть связаны не только с ортопедическими, но и с терапевтическими проблемами, а также оказаться результатом функциональной перегрузки. Об этом РИА «Новости» рассказал ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

«Боли в суставах - это симптом, который указывает на проблемы терапевтического характера», - сказал врач.

Сорокин пояснил, что, в частности, речь идет об артритах, ревматоидных процессах и болезни крови. Если говорить о проблемах ортопедического характера, то это артрозы, плоскостопие и последствия травм.

Врач предупредил, что в случае функциональной перегрузки нужно обратиться к специалисту, если боли приобрели хронический и изматывающий характер.

В конце ноября диетолог Шеннон Костелло отметила целебные свойства куркумы, которая эффективна в лечении артрита и псориаза, сообщило издание News.ru.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская рассказала, что дети могут носить обувь на каблуке только с 12 лет, чтобы не спровоцировать появление патологий кости стопы.

Болезни Врачи

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