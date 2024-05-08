Названы продукты, от которых нужно отказаться во время магнитных бурь

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«Питание в дни магнитных бурь должно быть легким. Рекомендуется исключить фастфуд, жареное, слишком жирное, соленое, уменьшить количество быстрых углеводов - это мучное, сладкое. Исключите алкоголь», - посоветовал врач.

По его словам, лучше остановиться на легкоусвояемых продуктах, содержащих большое количество витаминов и необходимых человеку микроэлементов.

Если говорить о питьевом режиме, то гипертоникам лучше остановиться на воде и морсах, отказавшись на время от чая и крепкого кофе.

Есть совет и для гипотоников. В такой период им помогут улучшить самочувствие контрастный душ и природные тонизирующие средства.

Прошлой осенью диетолог Людмила Денисенко также рекомендовала отказаться от жирной пищи, а вместо кофе пить травяные чаи , чтобы легче перенести последствия колебаний магнитных волн.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина предупредила, что в ближайшее время ожидается усиление геомагнитной активности из-за вспышек на Солнце.