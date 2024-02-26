Названы продукты для снижения уровня сахара в крови и борьбы со стрессом

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Врач напомнила, что на фоне хронического стресса у человека могут повышаться метаболические потребности организма - увеличивается расход и выведение многих питательных веществ.

При этом здоровое питание поддерживает иммунную систему и восстановление поврежденных клеток. Плюс обеспечивает поступление дополнительной энергии, которая нужна, чтобы преодолевать стрессовые ситуации. Кроме того, как уточнила Афинская, некоторые продукты помогают регулировать уровень кортизола.

В связи с этим диетолог рекомендовала обратить внимание на богатые магнием тыквенные семена, миндаль, семена чиа, кешью и какао. Листовую зелень, бобовые, курицу, индейку и лосось врач указала в качестве источников витаминов группы В.

«Было показано, что прием витаминов группы В снижает уровень стресса», - подчеркнула она.

Для получения Омега-3 жиров, по словам эксперта, следует употреблять в пищу льняное масло, рыбу, грецкие орехи, семена льна и чиа. Среди источников белка она отметила птицу, рыбу, орехи, бобовые и тофу.

«Источники белка помогают поддерживать стабильный баланс сахара в крови. Дисбаланс сахара в крови или чувство голода могут спровоцировать тревогу», - указала Афинская.

Также, продолжила специалист, полезно будет добавить в рацион мелиссу, мяту, ромашку и лаванду.

«Тревога часто усиливается при употреблении кофеина. Попробуйте мягко и постепенно свести к минимуму, а затем исключить кофе на три-четыре недели и оценить свое состояние», - посоветовала она.

В первой половине дня, по ее словам, можно пить зеленый чай, а во второй половине дня - успокаивающие травяные чаи.