Названы причины летней депрессии

Читайте нас в:

Авторы материала отмечают, что признаки САР обычно зависят от сезона. Зимой чаще проявляется вялая безучастность, а летом - чрезмерное волнение.

В 1980-х годах психиатр Норман Розенталь, исходя из личного опыта, пришел к выводу, что, когда повышается высокая температура, важно учитывать влияние САР на психическое здоровье.

Летнее САР связано с сезонными изменениями. Так, избыток света в сочетании с летней жарой и влажностью приводит к усталости, раздражительности и агрессии.

Чтобы решить серьезные проблемы с психическим здоровьем, нужно обратиться к специалистам. Только они смогут поставить правильный диагноз и помочь с лечением.

Психиатр Алексей Вилков ранее предупредил, что переживание депрессии до 55 лет может негативно сказаться на памяти в более позднем возрасте.