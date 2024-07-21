21 июля 2024, 18:18

Названы причины летней депрессии

РИА «Новости»
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Многие люди ошибочно ассоциируют сезонное аффективное расстройство (САР) с зимой и недостатком солнца. Однако некоторые симптомы психического заболевания активно проявляются именно летом, сообщил РБК.

Авторы материала отмечают, что признаки САР обычно зависят от сезона. Зимой чаще проявляется вялая безучастность, а летом - чрезмерное волнение.

В 1980-х годах психиатр Норман Розенталь, исходя из личного опыта, пришел к выводу, что, когда повышается высокая температура, важно учитывать влияние САР на психическое здоровье.

Летнее САР связано с сезонными изменениями. Так, избыток света в сочетании с летней жарой и влажностью приводит к усталости, раздражительности и агрессии.

Чтобы решить серьезные проблемы с психическим здоровьем, нужно обратиться к специалистам. Только они смогут поставить правильный диагноз и помочь с лечением.

Психиатр Алексей Вилков ранее предупредил, что переживание депрессии до 55 лет может негативно сказаться на памяти в более позднем возрасте.

Врачи Депрессия
21 июля 2024, 14:58
Роспотребнадзор раскрыл обстановку с лихорадкой Западного Нила в России
РИА «Новости»
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В России зафиксировали лишь единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что профильные специалисты ведут непрерывный мониторинг за лихорадкой Западного Нила в России, а также за пределами страны.

«В 2024 году лишь единичные случаи заболевания зарегистрировали в России, из них большинство стали завозными», - заявили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что рекордную за 25 лет заболеваемость вирусом лихорадки Западного Нила зафиксировали в Израиле. Там заболели 440 человек, из них 32 умерли.

Лихорадка Западного Нила - инфекционное заболевание, которое распространенное в странах с жарким климатом, в частности Индии, Вьетнаме, Таиланде, Израиле, Греции, Египте, некоторых государствах Северной Америки, Европы, Африки и Азии.

Симптомы болезни - сыпь или диарея, рвота, боль в теле и суставах, головная боль и повышенная температура.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о случаях листериоза в России.

Болезни Роспотребнадзор Россия
21 июля 2024, 04:15
Названо допустимое количество яиц на завтрак
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На завтрак можно употреблять куриные яйца, но не стоит их переедать. Достаточно двух или трех, причем при их приготовлении не нужно использовать жир или растительное масло. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова.

«На завтрак следует употреблять яйца, но в ограниченном количестве - две или три штуки. Соответственно, приготовленные без использования растительного масла и жира», - рассказала врач.

Специалист также порекомендовала есть на завтрак каши. При их приготовлении нужно использовать крупы, которые готовятся минимум 14-20 минут.

До этого врач-диетолог Анна Басова посетовала родителям кормить детей летом несладкими молочными продуктами и яйцами , а в качестве перекуса - овощами и фруктами.

Ранее врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала, что укрепить иммунитет можно, если регулярно употреблять в пищу рыбу, бобовые, яйца и тофу, а также не забывать про цельные злаки, содержащие много клетчатки.

Питание Врачи Продукты
19 июля 2024, 03:39
Дерматолог развеял миф о загаре и раке кожи
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Бытует мнение, что солнцезащитный крем не дает организму вырабатывать витамин D. Это заблуждение может сильно навредить человеку. Такие средства важно использовать для предотвращения солнечных ожогов, объяснила изданию Health News дерматолог Генри Лим из организации Henry Ford Health.

Прежде всего, ультрафиолетовое излучение может нанести вред ДНК даже в небольших дозах, что может спровоцировать рак кожи.

Эксперт отметила, что кожа требует защиты от ультрафиолетового излучения, поэтому нужно каждый день мазаться солнцезащитным средством с SPF 30 и выше.

«Крем не мешает выработке витамина D. Чтобы насытиться этим витамином, достаточно от пяти до 10 минут два-три раза в неделю», - отметила дерматолог.

Также Лим посоветовал наносить солнцезащитный крем за 15–20 минут до выхода на солнце. Также его нужно обновлять каждые два часа или чаще.

Ранее врач-дерматолог Светлана Петрова предупредила, что больше других опасному воздействию солнечных лучей подвержены люди с очень светлой кожей.

Болезни Рак Солнце
19 июля 2024, 00:51
Врач рассказал о вреде и пользе дыни
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Дыня очень полезна, но ее лучше употреблять с осторожностью людям, страдающим обострением заболеваний органов пищеварения. Об этом «Известиям» врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Ирина Губанова.

«Дыня практически на 90% состоит из воды, она богата витаминами А, С, Е, РР, В8 (инозитол), В9 (фолиевая кислота) и такими минералами, как железо, калий, натрий, фосфор, магний, кальций, цинк. Спелая мякоть дыни очень полезна», - рассказала врач.

По ее словам, при регулярном употреблении повышается работоспособность и общая сопротивляемость организма. Кроме того, дыня оказывает седативное воздействие на центральную нервную систему.

Также она обладает мочегонным свойством, поэтому помогает убрать отеки и снизить артериальное давление. Пищеварение тоже можно улучшить, так как дыня богата клетчаткой.

Врач добавила, что рекомендуется съедать до 500 граммов дыни в сутки в несколько приемов, причем за два часа до или после еды. И на ночь ее лучше не есть.

При сахарном диабете дыню можно включить в рацион только по согласованию с врачом-эндокринологом, а людям с аллергическими реакциями лучше ее не есть. Кормящим матерям тоже стоит отказаться на время от ее употребления.

Ранее стало известно, что арбуз влияет на выработку гормонов радости и снижает холестерин.

Болезни Врачи Продукты

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