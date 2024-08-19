19 августа 2024, 04:03

Названы причины частых головных болей

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Частые головные боли могут указывать на стресс, усталость, проблемы со зрением и гормональные изменения. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.

«Частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени. Также они могут быть предвестниками стресса, усталости, напряжения мышц шеи и плеч», - пояснил он.

По словам невролога, причиной постоянных головных болей в области лба, вокруг глаз может быть синусит и воспаление носовых пазух. Поэтому лучше пройти обследование у специалистов.

Ранее россиян предупредили, что длительное пребывание на солнце может вызывать головную боль. Летом кровеносные сосуды расширяются и этом тоже вызывает ухудшение состояния здоровья.

Хирург Александр Умнов отметил, что вторичные головные боли относятся к группе состояний, при которых неприятные ощущения говорят о развитии опасного заболевания.

Болезни Врачи
19 августа 2024, 04:18
Названы три опасных заболевания, вызываемые кондиционером
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Кондиционеры прочно вошли в жизнь современных людей. Их устанавливают не только в офисах, но и в квартирах, чтобы бороться с жарой и духотой, забывая, что увлечение этими приборам приводит к развитию серьезных патологий. Об этом рассказала «Газете.ru» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры Людмила Катанахова.

Дело в том, что при работе этого устройства не только изменяется воздух в кондиционируемом помещении, но и внутри прибора могут находиться вирусы и микроорганизмы, которыми человек способен заразиться.

«При использовании кондиционеров можно заразиться различными инфекциями: бактериальными, грибковыми, вирусными», - пояснила врач.

Специалист объяснила, что риск увеличивается при отсутствии грамотной дезинфекции и смены фильтров, а также при постоянном использовании кондиционера. Катанахова также посоветовала приобретать устройства с увлажнением воздуха.

От работающего кондиционера можно подхватить не только обычную простуду. Это могут быть синуситы, бактериальный менингит и легионеллез. При этом последние два заболевания имеют высокие показатели летальности.

Ранее врач Светлана Бурнацкая посоветовала устанавливать вентиляторы на расстоянии от двух и больше метров от человека, чтобы не заболеть.

Болезни Врачи
19 августа 2024, 03:38
Стало известно, зависит ли оргазм женщины от размера пениса мужчины
Unsplash
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Женское удовольствие в сексе зависит не только от размера пениса партнера, но и от эмоциональной связи с ним и собственного психологического состояния. Психолог-сексолог Антон Орлов сообщил об этом Lenta.ru.

«Длина пениса - далеко не основной фактор, влияющий на оргазм женщины. Гораздо важнее техника, эмоциональная связь и понимание потребностей партнерши», - сказал он.

Орлов объяснил, что особенно чувствительные участки влагалища находятся на глубине всего двух-трех сантиметров. Он призвал мужчин не зацикливаться на мифах и стереотипах, а вместо этого углубить эмоциональную связь с партнершей и развить технику удовлетворения.

Сексолог Александра Миллер развеяла еще один миф, связанный с интимной близостью. Она заявила, что прикосновения больше способствуют получению удовольствия, чем элементы одежды.

Отношения Женщины Мужчины Секс Наука
18 августа 2024, 04:19
Названа категория людей наиболее склонная к набору веса
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Одинокие люди часто подвержены неконтролируемой тяге к сладкому, пытаясь восполнить дефицит любви продуктами, поднимающими эндорфиновый фон. Об этом «Газете.ru» рассказал доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин.

Врач отметил, что существует два очень мощных стимулятора выработки эндорфинов - еда и интимная близость. При этом одно не способно заменить другое.

«В некоторых случаях люди пытаются добирать комфортный уровень эндорфинов и серотонина за счет сладостей. Это ошибочно, поскольку человек сам для себя устраивает эндорфиновую зависимость и рискует очень быстро набрать 10-20 лишних килограммов», - предупредил Шкитин.

Он добавил, что при этом осознанные люди вправе контролировать свой рацион, не злоупотребляя кондитерскими изделиями. Ведь вес проще набрать, чем сбросить.

Шкитин предупредил, что располневшие люди, пытающиеся вернуться в форму с помощью диет, но без советов врача, могут нарушить свой холестириновый цикл. Как итог - гормональные нарушения и, как следствие, снижение либидо.

Ранее врач Мария Калошина предостерегла от сна при включенном телевизоре или свете, так как нарушается выработка мелатонина, что может вылиться в ожирение.

Врачи Ожирение
17 августа 2024, 04:26
Женщина из-за «стыдных» симптомов не заметила пятисантиметровую опухоль
РИА «Новости»
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Линдси Джейн Пиетт из Онтарио запустила колоректальный рак из-за того, что четыре года игнорировала неприятные симптомы и стыдилась обратиться с ними к врачу. У нее обнаружили пятисантиметровую опухоль, сообщило издание Mirror.

Впервые врач назначил женщине колоноскопию в возрасте 35 лет из-за наследственной предрасположенности. Но из-за проблем с логистикой она сначала отменила прием, а потом оттягивала поход в клинику от стыда - ее смущало, что придется говорить о запоре, вздутии живота и нерегулярном стуле. Так канадке диагностировали рак лишь в 2021 году на третьей стадии.

«Единственная вещь, которая едва ли не сложнее, чем борьба с раком, - это преодоление его эмоциональных последствий», - сказала Пиетт.

В январе 2022 года женщина прошла курс интенсивной химиотерапии и радиотерапии, а в июле 2023 году из-за возвращения опухоли ей провели операцию. Пиетт опубликовала в соцсетях видео, в котором призвала не откладывать поход к врачу и соглашаться на колоноскопию.

Рак, выявленный на ранней стадии, хорошо поддается лечению, подтвердил Life онколог Андрей Каприн. Он заявил, что в таких случаях достаточно операции.

Болезни Канада Онкология

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