Названы первые признаки оторвавшегося тромба

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии связали употребление пищи с большим количеством аминокислоты метионина с развитием трудноизлечимого рака головы и шеи. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).