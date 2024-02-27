27 февраля 2024, 15:14

Названы нетипичные причины насморка

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Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном», когда заложенный нос является признаком аутоиммунных патологий, а когда проявляется из-за лекарств и продуктов.

Врач объяснил, что чаще всего заложенность носа связана с искривлением перегородки носа, образованием полипов или аденоидов у детей. Тем не менее, он уточнил, что причин, почему отекает слизистая, намного больше.

«Обычно говорят гайморит, но это не совсем верно. Пазух значительно больше. Поэтому правильно говорить синусит, от „синус“ - пазуха. Хронические синуситы - когда вы не можете дышать, дают антибиотики, делают проколы. Но в 40% случаев это аллергия, сходная с бронхиальной астмой», - пояснил Мясников.

По его словам, неаллергические хронические синуситы также вызывают заложенность органа обоняния. Из носа может течь вода, но меньше, чем при болезни. Человек будет чихать, но механизм этого процесса будет другим.

Кроме того, бывает личная непереносимость каких-то препаратов, запахов или химии: к примеру, реакция на хлорку. Причем это нельзя назвать аллергией, ведь это просто вид раздражения. Классическим проявлением такой заложенности может стать реакция на алкоголь.

Есть и такое понятие, как вкусовой ринит. На острую, соленую или горячую пищу из носа начинает выделяться жидкость. Помимо этого, существуют и лекарства, которые обладают таким же эффектом. Еще один классический вариант - ринит у беременных из-за гормонального фона.

Важно помнить, что медикаментозный ринит может быть связан с сосудосуживающими препаратами. Вдобавок хронический ринит порой указывает на хронические васкулиты.

Ранее доктор Мясников рассказал, как проверить себя на алкоголизм.

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» , когда заложенный нос является признаком аутоиммунных патологий, а когда проявляется из-за лекарств и продуктов.

Болезни Лекарства Врачи
27 февраля 2024, 12:37
Россиянам назвали симптомы дефицита витаминов
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Главный терапевт России Оксана Драпкина назвала основные признаки дефицита витаминов, который становится явным к концу зимы. Среди них — утомляемость, сухость кожи и раздражительность, сообщило издание «Аргументы и факты».

Врач дала несколько советов, благодаря которым дефицита можно избежать. Она настоятельно порекомендовала включать в рацион продукты, богатые витамином D, в числе которых мясо, яйца и сливочное масло.

Драпкина также посоветовала увеличить потребление фруктов и овощей до 400 граммов в день для компенсации дефицита витамина С.

Уровень витаминов группы B можно поднять, употребляя крупы, хлеб, орехи, бобовые, говядину и яичный желток.

Ранее английский диетолог назвал пять необычных лайфхаков для здорового питания. Например, шпинат, капусту, томаты и брокколи лучше всего готовить на пару. Так лучше всего сохраняются витамины и полезные этих свойства овощей.

Главный терапевт России Оксана Драпкина назвала основные признаки дефицита витаминов, который становится явным к концу зимы. Среди них - утомляемость, сухость кожи и раздражительность, сообщило издание «Аргументы и факты».

Врачи Продукты
27 февраля 2024, 10:53
Врачи перечислили продукты, которые вызывают рак
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Употребление жареной пищи выводит из строя поджелудочную железу, что может на 50% повысить риск развития онкологических заболеваний. Об этом написал портал Pronews.gr со ссылкой на результаты исследований.

Специалисты также указали на продукты, которые могут привести к раку. В их числе ультраобработанные продукты - газированные напитки, йогурты с добавками, а также фастфуд, алкоголь, красное мясо и рафинированные углеводы.

Врачи пояснили, что не стоит полностью отказываться от них, но можно ограничить потребление. Более здоровая пища помогает организму лучше работать и поддерживать все системы, подытожили они.

По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, приготовленная в микроволновке еда более полезна для человека, чем жаренная на мангале. Выяснилось, что при высоких температурах в продуктах образуются соединения, которые могут спровоцировать появление раковых клеток. Как написала РГ , в числе опасных также оказалась выпечка и блюда, приготовленные во фритюре.

Ранее диетологи предупредили россиян, что не стоит есть на завтрак больше трех яиц.

Еда Врачи Рак Продукты
27 февраля 2024, 10:51
Популярный сахарозаменитель запретили в России добавлять в продукты
Unsplash
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В Евразийском экономическом союзе обновили технический регламент и запретили 19 пищевых добавок, в том числе порошок стевии. Нововведения вступили в силу 27 февраля, сообщила Евразийская экономическая комиссия.

Поправки в технический регламент Таможенного союза внесли еще в августе 2023 года. Список разрешенных пищевых добавок сократили с 362 до 349 пунктов за счет исключения таких веществ, как порошок, сироп и экстракт стевии, сорбат калия, консерванты дифенил и муравьиная кислота, мальтол, ацетат аммония и другие. В перечень разрешенных внесли шесть пищевых добавок, в том числе консервант этиллауриларгинат, глазирователь сополимер метакрилата нейтральный и другие вещества.

Расширили список перспективных ферментных препаратов с 56 до 331 позиции. Производители использовали их при переработке овощей и фруктов, изготовлении молочной, рыбной и мясной продукции, хлеба, алкоголя, чая и других товаров.

Комиссия ввела в январе переходный период продолжительностью 36 месяцев в отношении документов, оформленных до 27 февраля. Изменения коснутся членов ЕАЭС, в том числе России и Белоруссии.

Стевию добавляли в качестве сахарозаменителя, считая безвредным подсластителем. Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова заявила, что в списке разрешенных оставили одну из ее форм - светиолгликозид Е960.

Еда Болезни Ожирение Продукты
27 февраля 2024, 04:54
Названы продукты, снижающие высокое кровяное давление
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Научный сотрудник Института глобального здравоохранения Джорджа, диетолог Липин Хуанг рассказала, что снизить высокое артериальное давление помогут простые продукты, содержащие большое количество калия. Исследование опубликовало издание The Sun.

Ученый перечислила продукты, богатые таким важным минералом. Это все бобовые, включая фасоль и чечевицу, орехи, листовые зелены овощи, бананы, киви и финики. При этом она добавила, что при обработке продуктов в них уменьшается количество калия, который часто заменяют более дешевым ингредиентом - натрием.

Хуанг также посоветовала заменить обычную поваренную соль на соль, обогащенную калием. По ее словам, это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, причем на 13% и 14% соответственно.

Выводы диетолога опираются на результаты исследования, в котором участвовали более 20 тысяч человек в течение пяти лет. Давление у них снижалось именно благодаря включению в рацион калийсодержащей соли.

Ранее специалисты Научно-исследовательского института здравоохранения Галисии Сур (IIS Galicia Sur) в Испании заявили, что пилатес поможет снизить артериальное давление.

Еда Инсульт Болезни Питание Врачи Ученые Продукты

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