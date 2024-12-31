31 декабря 2024, 00:46

Названы напитки с самым тяжелым похмельем

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Любой алкоголь вреден для здоровья, но некоторые напитки с большей вероятностью вызовут у человека тяжелое похмелье. Врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев сообщил об этом сайту aif.ru.

«Не рекомендуется смешивать никакие алкогольные напитки между собой. Особенно газированные напитки, такие как шампанское, с негазированными: углекислый газ усиливает всасывание алкоголя в кровь, что может привести к более быстрому и сильному опьянению», - предупредил он.

Доктор заявил, что чревато не только употребление разных напитков в одном коктейле, но и по отдельности в течение вечера. Исаев объяснил, что каждый вид алкоголя выводится из организма с разной скоростью, выделяя определенное количество токсичного ацетальдегида и усугубляя похмелье.

Дополнительной нагрузкой для печени станет употребление сладкого алкоголя, такого как десертные вина и ликеры. Нарколог заявил, что само по себе расщепление сахара потребует больше энергетических затрат, а в сочетании со спиртом усилит обезвоживание и замедлит процесс вывода токсичных продуктов распада этанола.

Исаев напомнил, что употребление алкоголя вредно, и с медицинской точки зрения лучше совсем от него отказаться. Если же нет такой возможности, он посоветовал пить только один напиток весь вечер и не смешивать крепкое спиртное с другими, даже безалкогольными, напитками.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин призвал также пить во время застолья много простой воды. Чтобы не нагружать печень и поджелудочную железу, он посоветовал налегать на овощи, фрукты и легкие закуски.

Болезни Алкоголь Медицина Новый год Продукты
26 декабря 2024, 17:31
Нарколог назвала самый безопасный алкогольный напиток
Freepik
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Нарколог Алина Сазонова на пресс-конференции «Новогодний календарь „нерабочих“ дней: советы ведущих врачей Москвы» назвала белое сухое вино наименее опасным алкогольным напитком. Ее процитировало РИА «Новости».

Самыми неблагоприятными для организма врач назвала крепкие алкогольные. Также она посоветовала быть осторожными с газированным спиртным.

«Дело в том, что всасывание алкоголя за счет пузырьков газа происходит быстрее», - объяснила Сазонова.

Кроме того, нарколог посоветовала не выпивать на голодный желудок и в течение дня, чтобы не проспать наступление Нового года и не попасть в стационар с отравлением или травмами.

Ранее юрист Игорь Зверев рассказал , что за бурное распитие спиртного в новогоднюю ночь с запуском фейерверков можно получить штраф или даже отправиться под арест на 15 суток.

Нарколог Алина Сазонова на пресс-конференции «Новогодний календарь „нерабочих“ дней: советы ведущих врачей Москвы» назвала белое сухое вино наименее опасным алкогольным напитком. Ее процитировало РИА «Новости».

Врачи Алкоголь Новый год
23 декабря 2024, 01:30
Названы пять доказанных методов профилактики рака
РИА «Новости»
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Консультант по онкологии, профессор биомедицинских наук в Университете Англии Раскин Джастин Стеббинг выявил пять научно обоснованных метода профилактики онкологических заболеваний. Его исследование опубликовал сайт The Conversation.

Доктор посоветовал бросить курить, ведь вредные химические вещества в сигаретном дыме воздействуют на весь организм. Сигареты могут повысить риск развития рака легких, полости рта, почек, горла, мочевого пузыря, поджелудочной железы, шейки матки и желудка.

Важное значение в развитии онкологических заболеваний имеет вес пациента. Стеббинг сообщил, что жир запускает выброс определенных гормонов, провоцирующих рак груди, пищевода и других локализаций. Он призвал поддерживать оптимальную массу тела и сохранять двигательную активность в течение всей жизни.

Третьим методом профилактики рака доктор назвал здоровое питание, четвертым - отказ от алкоголя. Противораковая диета, по его словам, состоит из овощей, фруктов, бобов и цельного зерна. Пятой стратегией, озвученной Стеббингом, стала защита от прямых солнечных лучей и вакцинация от ВПЧ.

Ученые из Университета Южной Флориды объявили о существовании еды, которая нарушает баланс иммунной системы , приводит к хроническому воспалению и раку. Это продукты с добавленным сахаром и насыщенными жирами.

Болезни Медицина Онкология
22 декабря 2024, 15:34
Сторонники американского происхождения сифилиса привели новые доказательства
РИА «Новости»
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Источником происхождения сифилиса является Южная Америка. К такому выводу пришли арехогенетики Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге по итогам исследования останков древних людей, сообщило издание Live Science.

Ученый Кирстен Бос заявила, что во время работы с геномами древних останков выявили следы прародителей венерического заболевания, поразившего Европу в конце XV века после открытия Америки Христофором Колумбом.

«Полученные данные явно подтверждают, что корни сифилиса и его известных родственников находятся в Южной Америке», - заявила она.

Спор о происхождении бледной трепонемы - возбудителя сифилиса - продолжается уже много десятков лет. До этого ученые находили следы венерического заболевания в останках людей в странах Европы, живших задолго до Колумба. В частности, сифилис обнаружили в костях древних германцев из эпохи Великой Римской империи.

Ранее врач-терапевт Полина Лепилова назвала одним из признаков сифилиса появление пятен на слизистой языка , которые напоминают континенты географической карты. Она добавила, что подобные высыпания приводят к изменению вкуса и проблемам с дикцией.

Исследования Болезни Европа Ученые Латинская Америка
22 декабря 2024, 01:02
«Люди не доносят этот анализ». Россиянам рассказали, как избежать рака
Unsplash
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Такое онкологическое заболевание как рак толстой кишки можно выявить на ранней стадии, если своевременно сдать анализы в ходе диспансеризации. Об этом заявил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, сообщили «Челнинские известия».

«Болезни системы кровообращения остаются лидирующими во всем мире, злокачественные новообразования также, а третье место - в зависимости от субъекта, района», - сказал министр.

Миннулин добавил, что самые частые виды рака - это колоректальный рак (толстой кишки), шейки матки, молочной железы и предстательной железы. Также прогрессирует меланома, что связано с поездками россиян на жаркие курорты, так как ее рост связан с интенсивностью солнечного излучения.

Министр отметил, что рак толстой кишки занимает чуть ли не первое место, но выявить его можно, если при диспансеризации люди сдадут кал на скрытую кал. Это важный анализ, но люди часто его не доносят, хотя он помогает выявить рак в начале заболевания.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил, что в России начали отбирать кандидатов на участие в первой фазе клинического исследования онкологической вакцины «ЭнтероМикс».

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