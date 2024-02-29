Названы эффективные способы избавления от храпа

По словам врача, из-за храпа возрастает риск развития гипертонии и апноэ во сне - кратковременной остановки дыхания на десять и более секунд. Борисовский уточнил, что у людей с апноэ чаще наблюдается недосып, который увеличивает вероятность развития диабета.

Самый простой способ избавиться от храпа - постараться не спать на спине. Также нужно заменить подушку на более высокую и жесткую.

Кроме того, Борисовский посоветовал делать гимнастику для укрепления мышц гортани. Именно отсутствие тонуса этих мышц влияет на появление храпа.

По словам врача, решить проблему с храпом можно с помощью увулопалатопластики - операции, во время которой уменьшают небный язычок и уплотняют ткани мягкого неба. За счет этого увеличивается просвет дыхательных путей и уменьшается интенсивность храпа, резюмировал Борисовский.

Сомнолог Павел Кудинов также напомнил, что страдающие храпом люди рискуют столкнулся с заболеваниями сердца и нервной системы.