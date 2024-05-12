Названы два продлевающих жизнь продукта

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Исследователь рекомендовал каждый день съедать чашечку черной фасоли и горстку грецких орехов, чтобы продлить себе жизнь.

Он напомнил, что в орехах содержится много клетчатки, способной уменьшить воспаление в кишечнике. Фасоль помогает снизить риск развития смертельных раковых заболеваний. Кроме того, данные продукты богаты белком, который снижает тягу к еде и риск переедания.

Бюттнер отметил, что грецкие орехи также являются основным источником линолевой кислоты и жирных кислот омега-3. Они помогают увеличить продолжительность жизни.

Доктор медицинских наук Светлана Каневская ранее посоветовала добавить в рацион больше чеснока, лука и бананов , чтобы поддержать иммунную систему.