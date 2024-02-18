18 февраля 2024, 01:19

Названы домашние заготовки, которые нельзя есть в феврале

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Варенья и компоты, в которых есть косточки, нельзя хранить больше шести месяцев. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Елизавета Ли.

По истечении указанного срока есть большой риск того, что такие заготовки станут опасными для жизни, ведь выделенный из косточек амигдалин превращается в ядовитую синильную кислоту.

Поэтому у человека могут появиться признаки отравления - слабость, онемение, головокружение и рвота. Эксперт не исключила и более тяжелые последствия. Речь идет о потере сознания, судорогах, нарушении кровообращения и даже летальном исходе.

А вот невскрытые банки можно хранить в погребе или холодильнике до двух лет. Соленые или маринованные грибы лучше съесть в первый год хранения. Биолог также предупредила, что неприятно пахнущие и склизкие заготовки не нужно использовать для жарки.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал самые вредные виды варенья для человека. К ним относятся абрикосовое и клубничное варенье.

Еда Банки
17 февраля 2024, 09:21
Минздрав представил новый порядок оказания первой помощи в России
РИА «Новости»
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Министерство здравоохранения России опубликовало на портале нормативных правовых актов проект приказа о новом порядке оказания первой помощи. В документе указан перечень состояний, при которых эта помощь оказывается.

Ведомство разрешает оказание первой помощи пострадавшему, если отсутствует выраженный отказ с его стороны или со стороны законных представителей. Первую помощь могут оказать по инструкции от диспетчера, используя подручные средства или препараты, которые не входят в стандартную аптечку.

В пояснительной записке уточняется, что первую помощь могут оказать при остановке сердца, потере сознания, нарушении работы дыхательных путей, внешних кровотечениях, ранениях, отравлениях. В перечень также включена помощь при судорогах, остром стрессе и других психологических состояниях.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в российскую медицину следует внедрять передовые технологии. Главным аспектом сферы он назвал оказание помощи пациенту в индивидуальном порядке.

Скорая помощь Минздрав Россия
17 февраля 2024, 04:07
Врач назвал 4 продукта, которые поддержат здоровье в феврале
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Конец зимы — тяжелое время для организма, измученного холодами и авитаминозом. Поддержать здоровье в этот период помогут четыре продукта. Какие именно, рассказала врач-эндокринолог Анна Кривошеева изданию Life.ru.

Полезный для здоровья продукт - один из видов капусты: белокочанной, красной или брюссельской. Она богата витаминами К и С, благодаря чему улучшает иммунитет. Кроме того, в капусте содержатся антиоксиданты, которые позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Два вида лука - порей и шалот - богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Эти продукты даже помогают защититься от некоторых видов рака.

Киви полезны для сердца и артериального давления, к тому же эти фрукты поддерживают иммунитет. Бананы содержат калий, который стимулирует сердечные и мышечные сокращения, и трипофан, улучшающий память и настроение.

В качестве бонуса врач напомнила про цитрусовые, которые богаты витамином С и полезны в любое время года.

Ранее нутрициолог Анастасия Медведева посоветовала зимой включать в рацион тыкву и батат , а также имбирь и квашеную капусту.

Конец зимы - тяжелое время для организма, измученного холодами и авитаминозом. Поддержать здоровье в этот период помогут четыре продукта. Какие именно, рассказала врач-эндокринолог Анна Кривошеева изданию Life.ru.

Еда Врачи Рак Продукты
16 февраля 2024, 12:03
Набор данных для обучения ИИ поиску заболеваний мозга разработали в Москве
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Специалисты центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы создали набор данных по компьютерной томографии головного мозга. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в проект входит 800 КТ-исследований, а также дополнительная клиническая и техническая информация.

«На сегодняшний день наши специалисты создали свыше 350 таких датасетов, среди них 68 в открытом доступе», - рассказала Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что город создал особую платформу искусственного интеллекта в здравоохранении, а темпы развития уникальных IT-продуктов для медицины растут.

Одно из главных направлений - разработка учеными обезличенных наборов информации для оценки и тестирования нейросетей. Последним из них стал новый уникальный датасет по внутричерепным кровоизлияниям.

Новые методики помогут компаниям, которые разрабатывают системы автоматического анализа компьютерных томограмм для определения наличия переломов костей черепа, внутричерепных кровоизлияний, оценки типа по локализациям, их множественности.

Кроме того, медицинские ИИ-сервисы в Москве сделают доступными для регионов.

Здравоохранение Анастасия Ракова Москва
16 февраля 2024, 06:03
Врач перечислил первые симптомы рака глаз
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Изменение цвета радужки, расширение зрачка, образование сгустков крови в передней части глаза, отслоение сетчатки и быстрая утомляемость глаз могут быть признаками развития рака глаз. Об этом в беседе с «Газета.ru» рассказал онколог и онкохирург Антон Иванов.

По словам врача, симптоматика онкологических заболеваний различается от типа раковой опухоли.

«Если онкологическое поражение локализовалось на радужке, то одним из характерных симптомов может быть изменение цвета радужки, появление пятен и узелков на ее поверхности», - заявил он.

При этом в большинстве случаев это заболевание на ранних стадиях протекает без каких-либо симптомов, поэтому так важно своевременно его диагностировать.

Среди причин его появления он назвал плохую экологическую обстановку, наследственную предрасположенность, ВИЧ-инфекцию, некачественную косметику и даже генетические мутации.

Ранее хирург-онколог Андрей Коржиков предположил, что через 50 лет вакцины от рака начнут конкурировать с хирургическими методами лечения.

Болезни Врачи Онкология

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