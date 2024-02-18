Названы домашние заготовки, которые нельзя есть в феврале

По истечении указанного срока есть большой риск того, что такие заготовки станут опасными для жизни, ведь выделенный из косточек амигдалин превращается в ядовитую синильную кислоту.

Поэтому у человека могут появиться признаки отравления - слабость, онемение, головокружение и рвота. Эксперт не исключила и более тяжелые последствия. Речь идет о потере сознания, судорогах, нарушении кровообращения и даже летальном исходе.

А вот невскрытые банки можно хранить в погребе или холодильнике до двух лет. Соленые или маринованные грибы лучше съесть в первый год хранения. Биолог также предупредила, что неприятно пахнущие и склизкие заготовки не нужно использовать для жарки.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал самые вредные виды варенья для человека. К ним относятся абрикосовое и клубничное варенье.