22 октября 2024, 03:05

Названы четыре способа предотвращения 80% инсультов

Unsplash
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Американская кардиологическая ассоциация (AHA) выяснила, что существует четыре способа предотвращения инсульта, в числе которых отказ от курения и правильное питание. Результаты исследования опубликовали в журнале Stroke.

Специалисты Американской ассоциации инсульта, являющейся подразделением AHA, заявили, что при использовании этих четырех методов можно предотвратить до 80% инсультов. Подробнее их описали в научной работе, которая заменила рекомендации 2014 года.

В числе защитных мер назвали правильное питание, отказ от курения, физическую активность и управление факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний с помощью медикаментов. Если говорить о факторах риска, то к ним относятся избыточный вес, высокие уровень сахара и холестерина в крови, а также высокое кровяное давление.

Женщинам уделили отдельное внимание, отметив, что им требуется скрининг на такие факторы риска инсульта, как, в частности, использование оральных контрацептивов и гипертония во время беременности.

По мнению экспертов, если соблюдать эти рекомендации, но можно не только риск инсульта снизить, но и деменции.

Ранее терапевт Людмила Лапа предупредила, что спать с открытым окном можно лишь здоровому человеку с крепким иммунитетом. Для пациента с высокой температурой это может обернуться не только головными болями, но и инсультом.

Исследования Инсульт Курение Болезни Питание Врачи Ученые
16 октября 2024, 01:34
«Цифры катастрофические». «Паленая» гиалуронка заняла половину рынка России
Pxhere
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«Серые» препараты для индустрии красоты используются в 45% случаев, то есть «паленая» гиалуронка и другие средства занимают примерно половину российского рынка. Об этом ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказала исполнительный директор сети клиник «Браво», эксперт по здоровой коже Василина Миронова.

«Я уверена, что вы слышали про все так называемые „паленые“ препараты, потому что они были всегда, примерно с того момента, как косметология в принципе зародилась. К сожалению, данный рынок он обширен был всегда, на данный момент он тоже является обширным. То есть доля серого рынка, кто-то называет его черный рынок, на данный момент в России занимает 45%. На самом деле эти цифры катастрофические», - заявила специалист.

По ее словам, это связано со спросом. В России появилось много мнимых косметологов без медицинского образования, которые хотят купить дешевый препарат и задорого его использовать.

«Это люди без медицинского образования, которые снимают кабинеты, студии красоты, салоны. Они работают в помещениях без медицинской лицензии», - объяснила Миронова.

Она посоветовала проверять косметические препараты на сайте Росздравнадзора, а также обращаться только в клиники с медицинской лицензией.

Ранее жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после косметологической процедуры в Москве. Женщина сделала укол ботокса, после чего ей стало трудно дышать и глотать.

Здравоохранение Россия Красота
15 октября 2024, 11:31
Пиявки не помогут. Врач развеял миф о геморрое
РИА «Новости»
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Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что пиявки не помогают избавиться от геморроя. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач развеял миф и объяснил, почему этот метод лечения не является эффективным.

Медик пояснил, что геморрой представляет собой увеличение размера стенки одного из кровеносных сосудов. Там возникает застой крови.

«Поэтому мы даем кроверазжижающие свечи с гепарином, то есть мы стараемся этот тромб ликвидировать, тем самым снимаем боль», - подчеркнул он.

Использование пиявок при лечении геморроя не приносит результатов.

Ранее врач-колопроктолог Константин Овчинников предупредил, что частое посещение бань и саун может спровоцировать появление геморроя. Кроме того, проблемой часто страдают офисные сотрудники, проводящие большую часть времени сидя за рабочим столом. В настоящее время геморрой самым распространенным проктологическим заболеванием.

Врачи
15 октября 2024, 03:42
Ученые предупредили о страшных последствиях невылеченного кариеса
Global Look Press
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Проблемы с зубами и деснами могут привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Об этом написало издание Science XXI.

Бактерии, вызывающие воспаление десен, могут проникать в кровоток и вызывать воспаление сосудов, что может спровоцировать инфаркт или инсульт. Проблемы с пародонтом грозят ухудшением когнитивных способностей и повышением риска развития деменции.

По информации издания, кариес также ускоряет процессы старения мозга. В поддержании здоровья зубов важную роль играет питание, уход и профилактические осмотры.

Для здоровья зубов организму необходимы кальций, фосфор и витамин D. Ключевым строительным элементом является кальций.

Инсульт Болезни Питание
13 октября 2024, 04:16
Ученые нашли способ активировать гены стройности
Unsplash
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Сочетание 14 генов стройности, физической нагрузки и диеты позволит человеку быстро сбросить вес. Результаты исследования специалистов Школы спорта, реабилитации и физических упражнений при Бирмингемском университете опубликовал журнал Research Quarterly for Exercise and Sport.

Ученые провели генетический анализ 38 британцам в возрасте от 20 до 40 лет. Затем добровольцы в течение двух месяцев заниматься бегом по полчаса трижды в неделю, но продолжали питаться, как обычно.

Контрольное взвешивание показало, что носители наибольшего количества генов стройности потеряли до пяти килограммов, наименьшего - примерно по два. Ученые выяснили, что быстрее остальных худели люди с сочетанием 14 генов стройности, однако главным среди них являлся PPARGC1A. Он отвечал за две трети сброшенного веса.

Еще одним открытием стал тот факт, что само наличие генов стройности не позволит человеку похудеть, а лишь ускорит этот процесс при наличии физической нагрузки и соблюдении диеты.

В России почти 40 миллионов человек страдают ожирением. Врачи диагностировали избыточную массу тела у каждого пятого пациента, прошедшего диспансеризацию.

Ожирение Наука

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