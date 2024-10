Названы четыре способа предотвращения 80% инсультов

Unsplash

Читайте нас в: Google Новости

Сочетание 14 генов стройности, физической нагрузки и диеты позволит человеку быстро сбросить вес. Результаты исследования специалистов Школы спорта, реабилитации и физических упражнений при Бирмингемском университете опубликовал журнал Research Quarterly for Exercise and Sport.