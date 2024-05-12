12 мая 2024, 02:48

Названы блюда фастфуда, которые не вредят фигуре

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Среди блюд фастфуда стоит отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной лепешке. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.

«В каждом меню кафе „быстрой еды“ есть салаты, которые приветствуются диетологами. Чтобы утолить голод, лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке», - пояснил он.

По словам Асанова, между разными видами мяса лучше выбрать курицу, а не свинину или говядину. Картофель рекомендуется не сочетать с мясом. При выборе соуса терапевт посоветовал взять кетчуп или горчицу, и не покупать соусы на основе майонеза.

Также врач напомнил любителям суши и роллов, что рис считается диетическим продуктом. Но полезен неочищенный коричневый рис, так как в его шелухе содержится много витаминов и минералов, а белый рис добавляет блюдам калорийности. Полностью отказываться от суши и роллов не стоит, но нужно соблюдать меру, резюмировал Асанов.

Диетолог Екатерина Казачкова ранее отмечала, что съесть фастфуд можно один раз в две недели. Это поможет не набрать лишний вес, и насладиться любимым блюдом.

Еда Врачи Продукты
12 мая 2024, 03:43
Названы два продлевающих жизнь продукта
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Врач Дэн Бюттнер на протяжении десятилетий анализировал рацион питания самых долгоживущих людей в мире и сделал вывод, что черная фасоль и грецкие орехи помогают продлить жизнь. Его исследование опубликовало издание Business Insider.

Исследователь рекомендовал каждый день съедать чашечку черной фасоли и горстку грецких орехов, чтобы продлить себе жизнь.

Он напомнил, что в орехах содержится много клетчатки, способной уменьшить воспаление в кишечнике. Фасоль помогает снизить риск развития смертельных раковых заболеваний. Кроме того, данные продукты богаты белком, который снижает тягу к еде и риск переедания.

Бюттнер отметил, что грецкие орехи также являются основным источником линолевой кислоты и жирных кислот омега-3. Они помогают увеличить продолжительность жизни.

Доктор медицинских наук Светлана Каневская ранее посоветовала добавить в рацион больше чеснока, лука и бананов , чтобы поддержать иммунную систему.

Еда Питание Врачи Продукты
11 мая 2024, 05:55
Врач объяснил, почему нельзя лечить изжогу содой
РИА «Новости»
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Прием воды с содой для лечения изжоги приведет к печальным последствия, в том числе повысит риск развития рака. Это неэффективное лечение, объяснила в интервью изданию «Доктор Питер» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Также необходимо быть осторожными с содой при применении лекарств от различных инфекций, ВИЧ, нарушениях сердечного ритма и ревматоидного артрита», - добавила врач.

Врач предупредила, что пищевая сода обладает щелочными свойствами. Она негативно влияет на пищеварительные процессы.

Если применять ее для нейтрализации кислоты в желудке при изжоге, то сначала боль может на время утихнуть, а потом вернуться с новой силой.

Кашух объяснила, что растворенная в воде сода превращается в щелочной раствор, нейтрализующий кислоту желудочного секрета. После этого желудок начинает усиленно производить соляную кислоту, чтобы восстановить прежнюю кислотной желудочного сока. Во время этого процесса образуется углекислый газ, который опять приводит к изжоге и вздутию.

По ее словам, вместо соды лучше использовать современные аптечные препараты, а если изжога часто повторяется, то обратиться к врачу. При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта с таким лечением возрастают риски повредить слизистую желудка и повысить риски развития рака.

Ранее Кашух предупредила россиян, что сдобные куличи с добавлением молока и сливочного масла нельзя хранить больше недели.

Лекарства Врачи Онкология
10 мая 2024, 14:49
Российские поликлиники в ближайшие шесть лет полностью модернизируют
РИА «Новости»
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Работы по полной модернизации первичного звена здравоохранения проведут в ближайшие шесть лет. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин. Прямая трансляция доступна на сайте нижней палаты парламента.

Перед депутатами кандидат на пост главы председателя правительства представил программу будущей работы правительства.

В ходе своего выступления Мишустин подчеркнул, что необходимо повысить качество и доступность медицинских услуг для россиян. Сделать это возможно путем объединения усилий на всех уровнях, учитывая обратную связь от людей и медицинских работников.

«В ближайшие шесть лет предстоит полностью модернизировать первичное звено. Это позволит дополнительно выявлять заболевания и назначать терапию более чем семи миллионам россиян», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра.

Он добавил, что по поручению президента России Владимира Путина продолжит работу по борьбе с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями,

Здравоохранение Госдума РФ Поликлиники Россия Михаил Мишустин
08 мая 2024, 16:22
Россиянам рассказали о тонкостях выбора свинины для шашлыков
РИА «Новости»
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Вторые длинные майские выходные у россиян обычно сопровождаются выездами на дачу и на природу, где они готовят шашлыки. Самой популярной версией этого блюда остается свинина. О том, как выбрать подходящее мясо и приготовить его без вреда для здоровья, рассказал проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

При покупке свинины выбор лучше всего остановить на свежем или охлажденном мясе. При заморозке большая часть полезных веществ утрачивается.

Лучше всего нажать на кусок: если он упругий, то заморозке его точно не подвергали. Также стоит обратить внимание на цвет и консистенцию - оттаявшая свинина ярче и имеет рыхлости.

Перед маринованием мясо лучше на несколько часов засолить. Это поможет убрать лишнюю влагу. После нарезанные куски необходимо промыть и положить в кислую среду. Это могут быть сухие вина, кефир, йогурт или сок лимона.

Если возиться с мясом не хочется, то в магазинах есть уже готовый замаринованный шашлык. Но брать нужно только приготовленный из высшего или первого сорта мяса. Также важно смотреть на срок годности и условия хранения продукта.

Для жарки лучшего всего подходит древесный уголь или дрова лиственных деревьев, они источают меньше канцерогенных смол. Между насаженными на шампуры кусками мяса необходимо сохранить достаточно расстояние. Так приготовление пройдет лучше.

На мангал шампуры кладут только после того, как угли подернутся пеплом. Для уменьшения объема дыма поможет положенная на угли фольга с отверстиями. Она же ограничит вспышки огня. Чтобы мясо не подгорало, расстояние между ним и углями должно быть не меньше 25−30 сантиметров.

Появляющаяся на шашлыках хрустящая корочка, несмотря на свои вкусовые качества, не несет ничего хорошего для здоровья. Врачи рекомендовали срезать подгоревшие края или чаще переворачивать шампуры во время готовки.

Недожаренное мясо в пищу лучше не употреблять, чтобы не подхватить инфекцию. Также не стоит передать шашлыком, но если все же удержаться не получилось, на следующий день необходимо пить больше воды и отдать предпочтение овощам и фруктам, чтобы абсорбировать излишки белка.

МЧС России напомнило, что во время действия противопожарного режима , который сейчас действует в 45 регионах, разводить костры строго запрещено. Использование мангалов на приусадебных участках возможно только в том случае, если скорость ветра меньше 10 метров в секунду.

Еда Питание Роспотребнадзор Россия Продукты

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