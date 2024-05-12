Названы блюда фастфуда, которые не вредят фигуре

«В каждом меню кафе „быстрой еды“ есть салаты, которые приветствуются диетологами. Чтобы утолить голод, лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке», - пояснил он.

По словам Асанова, между разными видами мяса лучше выбрать курицу, а не свинину или говядину. Картофель рекомендуется не сочетать с мясом. При выборе соуса терапевт посоветовал взять кетчуп или горчицу, и не покупать соусы на основе майонеза.

Также врач напомнил любителям суши и роллов, что рис считается диетическим продуктом. Но полезен неочищенный коричневый рис, так как в его шелухе содержится много витаминов и минералов, а белый рис добавляет блюдам калорийности. Полностью отказываться от суши и роллов не стоит, но нужно соблюдать меру, резюмировал Асанов.

Диетолог Екатерина Казачкова ранее отмечала, что съесть фастфуд можно один раз в две недели. Это поможет не набрать лишний вес, и насладиться любимым блюдом.