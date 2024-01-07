Названы 5 правил для продления молодости

«Если вы не делаете эти пять вещей, которые просты и сложны одновременно, тогда не ищите чудо - лекарство», - заявил он.

По словам биохакера, достаточно соблюдать пять простых правил, чтобы обмануть старость. Во-первых, необходимо высыпаться, чтобы чувствовать себя хорошо. Никакие тренировки и диеты не помогут, если человеку не хватает ночного отдыха.

Правильное питание и отказ от вредных привычек - курения и алкоголя - также помогут достичь долголетия. Не стоит забывать и про физическую нагрузку. Даже простые прогулки положительно скажутся на человеческом здоровье.

Ранее ученые из Нижнего Новгорода нашли способ быстро омолодить людей , снизив их биологический возраст на пять лет. Участники эксперимента провели две недели в санатории, где соблюдали здоровое питание, занимались спортом и посещали физиопроцедуры. Тестовые замеры показали, что организм каждого участника за это время в целом оздоровился и стал лучше работать.