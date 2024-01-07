Названы 15 факторов раннего развития деменции

Для участия в исследование выбрали людей, зарегистрированных в Биобанке Великобритании с 2006 по 2010 год. В итоге ученые выбрали 356 052 человек до 65 лет без признаков деменции. За время наблюдения, продолжавшегося до 2021 года, ученые зарегистрировали 485 случаев старческого слабоумия.

Первое место среди 15 выявленных факторов занял низкий уровень образования. После него следуют низкий социально-экономический статус и генетическая предрасположенность.

В топ-5 попали следующие факторы: полный отказ от алкоголя, пьянство, социальная изоляция, недостаток витамина D, высокий уровень С-реактивного белка, уменьшение силы хвата кисти, ухудшение слуха и глухота.

Завершили пятерку гипотония, инсульт, диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и депрессия. По мнению зарубежных ученых, их исследование открыло новые возможности для профилактики деменции, у которой до сих пор нет эффективной терапии.

Невролог Новиков ранее заявил, что развитие старческого слабоумия может ускорить токсическое воздействие наркотиков.