07 января 2024, 21:14

Названы 15 факторов раннего развития деменции

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Ученые Великобритании и Нидерландов выявили 15 факторов риска раннего развития деменции. Результаты исследования опубликовали в журнале JAMA Neurology.

Для участия в исследование выбрали людей, зарегистрированных в Биобанке Великобритании с 2006 по 2010 год. В итоге ученые выбрали 356 052 человек до 65 лет без признаков деменции. За время наблюдения, продолжавшегося до 2021 года, ученые зарегистрировали 485 случаев старческого слабоумия.

Первое место среди 15 выявленных факторов занял низкий уровень образования. После него следуют низкий социально-экономический статус и генетическая предрасположенность.

В топ-5 попали следующие факторы: полный отказ от алкоголя, пьянство, социальная изоляция, недостаток витамина D, высокий уровень С-реактивного белка, уменьшение силы хвата кисти, ухудшение слуха и глухота.

Завершили пятерку гипотония, инсульт, диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и депрессия. По мнению зарубежных ученых, их исследование открыло новые возможности для профилактики деменции, у которой до сих пор нет эффективной терапии.

Невролог Новиков ранее заявил, что развитие старческого слабоумия может ускорить токсическое воздействие наркотиков.

Исследования Великобритания Болезни Алкоголь Ученые
07 января 2024, 10:26
Россиянам назвали опасные симптомы после падения
Unsplash
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В случае падений есть несколько симптомов, которые должны насторожить людей. Об этом RT рассказал терапевт Андрей Рябков.

По его словам, наиболее очевидным симптомом является болевое ощущение в конечности.

«В случае падения не всегда удается сгруппироваться правильно и сохранить координацию движений. Можно получить разрывы или ушибы связок, получить растяжение. Поэтому нужно сразу обратиться к травматологу, который назначит правильное лечение», - сказал врач.

Рябков отметил, что после падения в кости может возникнуть трещина. В этом случае сформируется отек, появится резкая боль, а при повреждении сосудов - синяк.

«Например, при трещине ребра возможен учащенный пульс или проблемы с дыханием. Поэтому важно вовремя полностью зафиксировать конечность до приезда врачей. Такая же ситуация с сотрясением мозга, когда появятся симптомы сонливости, слабости и тошноты», - добавил терапевт.

Ранее эндокринолог Степан Шупарский рассказал о пяти главных признаках гормонального сбоя организма.

Врачи
07 января 2024, 04:34
Доктор Мясников рассказал о новой инфекции с высокой смертностью
РИА «Новости»
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Во многих странах, куда сейчас ездят россияне, появилась новая инфекция. Она имеет высокую смертность, поэтому в случае заражения нужно как можно быстрее начать лечение, сообщил доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Инфекция называется мелиоидоз. Заразиться ей можно в Таиланде, Австралии, Индии, Камбодже, Малайзии. Она провоцирует воспаление легких, пневмонию, инфекцию суставов и многое другое. Передается заболеванием двумя путями - через кожу и потом в кровь или через дыхание.

«Контакт с зараженное землей или водой, вдыхание пыли, поглощение неочищенной воды - вот стандартные пути заражения. От человека к человеку передается неохотно. Но возможна передача и через дыхание, и половым путем, и от мамы к ребенку», - рассказал врач.

Симптомы похожи на туберкулез. У заразившегося человека появляется постоянный кашель, гнойная мокрота, ночное потоотделение, кровохарканье. В случае выявления этой инфекции врачи сразу назначают резервные антибиотики.

Ранее британские врачи назвали неутешительную причину появления необъяснимых синяков. Однако факторов много, поэтому паниковать не стоит.

Смертность Дети Индия Австралия Врачи Таиланд
07 января 2024, 04:16
Врачи назвали страшную причину появления необъяснимых синяков
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Необъяснимые синяки на теле человека — это признак заболевания или нехватки витаминов. Причин может быть много, но одна из них наиболее страшная и неприятная — миелома, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследования врачей.

Миелома - это злокачественного заболевание крови, при котором клетки плазмы размножаются слишком быстро, из-за чего уровень защитных белков увеличивается. Такие клетки вытесняют обычные, копятся в костном мозге и разрушают костную ткань. На ранней стадии миелома может быть незаметна и не вызывать симптомов.

В беседе с «Известиями» терапевт Варвара Рубан рассказала, что есть и другие причины синяков. Например, прием лекарств вроде антидепрессантов, препаратов для разжижения крови и других. Или же нехватка витамина С, В12 или К. Излишние физические нагрузки тоже провоцируют необъяснимые синяки.

Ранее диетолог Наталья Сычева рассказала, кому не стоит перебарщивать с горьким шоколадом. Несмотря на его полезные свойства, людям с некоторыми заболеваниями он противопоказан.

Необъяснимые синяки на теле человека - это признак заболевания или нехватки витаминов. Причин может быть много, но одна из них наиболее страшная и неприятная - миелома, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследования врачей.

Исследования Болезни Лекарства Врачи
07 января 2024, 03:17
Врач рассказал, кому нельзя увлекаться горьким шоколадом
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Горький шоколад называют полезным лакомством, но противопоказания у него также имеются. Людям, страдающим мигренью, сахарным диабетом или ожирением, следует сократить его количество в своем рационе, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева.

Основное противопоказание для горького шоколада - индивидуальная непереносимость его компонентов, отметила специалист.

Еще один момент связан с наличием в этом продукте вещества, которое может вызвать спазм сосудов, приводящий к усилению головной боли или повышению давления. Последнее напрямую касается людей, страдающих мигренью или гипертонией.

«Если у человека сахарный диабет второго типа или ожирение, горький шоколад также нужно ограничить. Нет полных противопоказаний, но суточная порция должна быть не более 20-30 граммов», - уточнила Сычева.

По словам диетолога, с осторожностью употреблять шоколад нужно людям, имеющих заболевание желчного пузыря. Если говорить о детям, то пока им не исполнится пять лет лучше этот продукт не давать.

Врач рекомендовала употреблять шоколад после блюд из сырых овощей или белковой нежирной пищи, как, например, кусочка курицы, рыбы или индейки.

Ранее нутрициолог Зоя Богданова предупредила об опасности употребления фейхоа.

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