Названо способное превратить мужчину в импотента блюдо
Обжаренный во фритюре фалафель обладает токстичным свойством для яичек у крыс. Такие выводы сделали ученые из Университета Аль-Азхар. Результаты исследования опубликовали в журнале Toxicology Reports.
Фалафель считается самой распространенной египетской уличной едой. Для его приготовления обычно используют пальмовое масло и фритюр.
Авторы исследования решили выяснить, как эта еда влияет на репродуктивную систему самцов крыс. Они взяли 21 взрослого самца крыс и разделили на три равные группы: контрольной группе давали только дистиллированную воду, вторая группа получала свежее пальмовое олеиновое масло, а третья - его же, но после фритюра, в течение 28 дней.
Ученые также провели анализ для определения уровня тестостерона в сыворотке крови, окислительного статуса ткани яичек и характеристики спермы. Результаты показали значительное снижение сывороточного тестостерона, количества сперматозоидов, их подвижности в последней группе крыс.
По словам исследователей, подобный эффект может наблюдаться и у людей, однако это не точно. Для установления влияния обжаренного во фритюре фалафеля на мужчин необходимо провести дополнительные исследования.
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