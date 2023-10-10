Названо способное превратить мужчину в импотента блюдо

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Фалафель считается самой распространенной египетской уличной едой. Для его приготовления обычно используют пальмовое масло и фритюр.

Авторы исследования решили выяснить, как эта еда влияет на репродуктивную систему самцов крыс. Они взяли 21 взрослого самца крыс и разделили на три равные группы: контрольной группе давали только дистиллированную воду, вторая группа получала свежее пальмовое олеиновое масло, а третья - его же, но после фритюра, в течение 28 дней.

Ученые также провели анализ для определения уровня тестостерона в сыворотке крови, окислительного статуса ткани яичек и характеристики спермы. Результаты показали значительное снижение сывороточного тестостерона, количества сперматозоидов, их подвижности в последней группе крыс.

По словам исследователей, подобный эффект может наблюдаться и у людей, однако это не точно. Для установления влияния обжаренного во фритюре фалафеля на мужчин необходимо провести дополнительные исследования.

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