Названо простое упражнение для снижения давления

Английские ученые отметили, что всю норму можно сразу не выполнять. Нужно делать перерывы, например, посидеть пару минут.

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухры Павловой написала в Telegram-канале , что другие упражнения будут не менее полезны в борьбе с гипертонией.

«Это когда вы замираете в одной позе на некоторое время - например, в планке. При таких физических нагрузках длина мышц не изменяется, а суставы не нагружаются», - объяснила она.

Медик посоветовала делать чаще такую тренировку в зимний период, ведь при похолодании людям с гипертонией сложнее контролировать давление.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рекомендовал мерить давление только один раз в день и в спокойном состоянии.