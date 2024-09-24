24 сентября 2024, 01:08

Названо неожиданное лекарство от гипертонии

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Для снижения артериального давления нужно завести себе домашнего питомца. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил врач Александр Мясников.

Рассуждая о борьбе с высоким давлением, он вспомнил об эпизоде из своего детства.

«Я маленький, иду по птичьему рынку, мужик кричит: „Лекарство от гипертонии продаю“, а у него в коробке котята», - отметил Мясников.

По словам доктора, давление приходит в норму благодаря положительным эмоциям, которые могут подарить домашние животные. Прежде всего из-за того, что они заставляют двигаться, ведь с ними нужно гулять.

Также Мясников рассказал, что наличие домашних питомцев - это постоянное, позитивное общение, даже «когда что-то раздражает». По мнению врача, наличие кошки или собаки может снизить на треть дозировку лекарств от гипертонии.

Нутрициолог Ксения Глинкина ранее посоветовала тем, кто страдает повышенным давлением и холестерином , разнообразить свой рацион голубикой.

Лекарства Врачи Животные
23 сентября 2024, 23:34
Любителям пельменей рассказали, как избежать отравления
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В покупных пельменях есть кишечная палочка, сальмонеллы, листерии и иные патологические микроорганизмы. Об этом Пятому каналу рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

По ее словам, сотрудники ведомства изучили 20 торговых марок пельменей. Оказалось, что ни одна из них полностью не соответствовала всем критериям качества. Завьялова отметила, что в продукции находились бактерии - возбудители опасных заболеваний, также обнаружили другие нарушения.

В связи с этим эксперт призвала готовить пельмени самостоятельно. Если же отказаться от полуфабрикатов не получается, то необходима длительная термическая обработка продукта. Это поможет избежать отравления. Для устранения листерии и сальмонеллы достаточно обеспечить температуру 85 градусов в течение 10 минут, резюмировала Завьялова.

Четверо детей умерли из-за отравления в Красноярском крае. Перед этим они с родителями ели пельмени. Предварительной причиной ЧП назвали токсическое отравление.

Роскачество Дети Продукты Красноярский край
22 сентября 2024, 17:10
Нижегородские хирурги извлекли «царь-камень» из мочевого пузыря пациента
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Хирурги из Арзамаса вырезали из мочевого пузыря пациента камень размером 11×6 сантиметров. Об этом сообщил сотрудник ННГУ Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Хирурги из Арзамаса вырезали из мочевого пузыря пациента камень размером 11×6 сантиметров. Об этом сообщил сотрудник ННГУ Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Операция прошла в больнице скорой медицинской помощи имени Владимирского. По словам Никонова, пациент страдал от травмы позвоночника и был прикован к постели. Уролог на УЗИ заметил у мужчины двухстороннее расширение почек. Оказалось, что у пациента образовался огромный камень.

Хирурги провели операцию и извлекли опасное образование из мочевого пузыря.

«Медики даже в Книгу рекордов хотят подать заявку, в научной литературе такого образования не встречали», - заключил Никонов.

Ранее якутские хирурги прооперировали годовалого ребенка , который проглотил батарейку. Инородный предмет находился в пищеводе грудничка шесть дней. Врачи достали батарейку, но ребенок получил электрохимический ожог, воспаление и сильный отек пищевода. Младенца поместили в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии.

Болезни Врачи
18 сентября 2024, 05:19
Врач раскрыл опасность пивного живота у мужчин
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Висцеральное ожирение у мужчин может свидетельствовать о наличии ряда заболеваний. Об опасности пивного живота РИА «Новости» рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

«С медицинской точки зрения это достаточно серьезное состояние, говорящее о том, что человек находится в группе риска по возникновению очень серьезных жизнеугрожающих состояний», - отметила Тен.

У мужчин с висцеральным ожирением могут развиться метаболический синдром, дислипидемия, сахарный диабет, существует риск инфаркта и инсульта. Пивной живот может стать причиной снижения половой функции, так как висцеральный жир приводит к снижению тестостерона.

Висцеральный жир провоцирует воспаления в организме, что приводит к развитию нейродегенеративных заболеваний, выяснили китайские ученые. Люди с избыточным жиром на животе и руках больше рискуют столкнуться с болезнью Паркинсона и Альцгеймера.

Болезни Врачи Мужчины Ожирение Диабет
18 сентября 2024, 05:16
Диетолог рассказал о самых опасных и незаменимых продуктах для кожи
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Для здоровья кожи в рацион питания нужно добавлять продукты с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот и исключить сахар и вредные привычки. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Сухость кожи связана с несколькими механизмами. Во-первых, гликирование. Негативно влияет на этот процесс постоянное потребление сахара», - пояснила специалист.

Дианова заявила, что важно сократить или совсем отказаться от добавленного сахара, заменить его можно фруктами, сухофруктами. В рацион также нужно добавить растительные масла, рыбу и орехи. Диетолог посоветовала отказаться от курения.

Улучшить состояние кожи могут листы нори. Чипсы из водорослей способны снижать уровень холестерина, улучшать пищеварение и состояние кожи.

Курение Питание Диеты Продукты

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