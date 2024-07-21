21 июля 2024, 04:15

Названо допустимое количество яиц на завтрак

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На завтрак можно употреблять куриные яйца, но не стоит их переедать. Достаточно двух или трех, причем при их приготовлении не нужно использовать жир или растительное масло. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова.

«На завтрак следует употреблять яйца, но в ограниченном количестве - две или три штуки. Соответственно, приготовленные без использования растительного масла и жира», - рассказала врач.

Специалист также порекомендовала есть на завтрак каши. При их приготовлении нужно использовать крупы, которые готовятся минимум 14-20 минут.

До этого врач-диетолог Анна Басова посетовала родителям кормить детей летом несладкими молочными продуктами и яйцами , а в качестве перекуса - овощами и фруктами.

Ранее врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала, что укрепить иммунитет можно, если регулярно употреблять в пищу рыбу, бобовые, яйца и тофу, а также не забывать про цельные злаки, содержащие много клетчатки.

Питание Врачи Продукты
19 июля 2024, 03:39
Дерматолог развеял миф о загаре и раке кожи
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Бытует мнение, что солнцезащитный крем не дает организму вырабатывать витамин D. Это заблуждение может сильно навредить человеку. Такие средства важно использовать для предотвращения солнечных ожогов, объяснила изданию Health News дерматолог Генри Лим из организации Henry Ford Health.

Прежде всего, ультрафиолетовое излучение может нанести вред ДНК даже в небольших дозах, что может спровоцировать рак кожи.

Эксперт отметила, что кожа требует защиты от ультрафиолетового излучения, поэтому нужно каждый день мазаться солнцезащитным средством с SPF 30 и выше.

«Крем не мешает выработке витамина D. Чтобы насытиться этим витамином, достаточно от пяти до 10 минут два-три раза в неделю», - отметила дерматолог.

Также Лим посоветовал наносить солнцезащитный крем за 15–20 минут до выхода на солнце. Также его нужно обновлять каждые два часа или чаще.

Ранее врач-дерматолог Светлана Петрова предупредила, что больше других опасному воздействию солнечных лучей подвержены люди с очень светлой кожей.

Болезни Рак Солнце
19 июля 2024, 00:51
Врач рассказал о вреде и пользе дыни
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Дыня очень полезна, но ее лучше употреблять с осторожностью людям, страдающим обострением заболеваний органов пищеварения. Об этом «Известиям» врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Ирина Губанова.

«Дыня практически на 90% состоит из воды, она богата витаминами А, С, Е, РР, В8 (инозитол), В9 (фолиевая кислота) и такими минералами, как железо, калий, натрий, фосфор, магний, кальций, цинк. Спелая мякоть дыни очень полезна», - рассказала врач.

По ее словам, при регулярном употреблении повышается работоспособность и общая сопротивляемость организма. Кроме того, дыня оказывает седативное воздействие на центральную нервную систему.

Также она обладает мочегонным свойством, поэтому помогает убрать отеки и снизить артериальное давление. Пищеварение тоже можно улучшить, так как дыня богата клетчаткой.

Врач добавила, что рекомендуется съедать до 500 граммов дыни в сутки в несколько приемов, причем за два часа до или после еды. И на ночь ее лучше не есть.

При сахарном диабете дыню можно включить в рацион только по согласованию с врачом-эндокринологом, а людям с аллергическими реакциями лучше ее не есть. Кормящим матерям тоже стоит отказаться на время от ее употребления.

Ранее стало известно, что арбуз влияет на выработку гормонов радости и снижает холестерин.

Болезни Врачи Продукты
18 июля 2024, 04:51
Врачи не заметили у мужчины рак и выписали ему обезболивающее
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Врачи в Шотландии не смогли распознать у мужчины рак легких и отправили его домой, выписав обезболивающее. Об этой истории рассказало издание The Sun.

Оливер Андерсон пришел к медиком с жалобой на боль в спине. Тогда ему было 26 лет. Молодой человек работал в автосервисе и думал, что проблемы со здоровьем у него связаны с тяжелым физическим трудом. На примере врачи посчитали его случай несерьезным и выписали обезболивающее, отправив домой.

Таблетки Андерсону не помогли, а состояние стало только ухудшаться. В связи с этим он настоял, чтобы медики провели дополнительные обследования. В итоге выяснилось, что у парня четвертая стадия рака легких. Вскоре опухоль дала метастазы в мозг, почки и пищевод.

Андерсону сейчас 31 год. Он прошел уже несколько курсов лучевой терапии и теперь находится на поддерживающем лечении.

Болезни Врачи Рак
18 июля 2024, 04:37
Врач назвал продукты, незаметно повышающие аппетит
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Некоторые продукты могут незаметно повышать аппетит, из-за чего человек переедает и набирает лишние килограммы. Подробнее о них в разговоре с «Газетой.ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Людмила Сонина.

Она уточнила, что аппетит могут усиливать продукты с большим количеством кислот. К ним относятся апельсины, а также лимоны, кислые сорта яблок, квашенная капуста и маринованные огурцы. Кислота раздражает слизистую оболочку желудка, желудочный сок начинает вырабатываться сильнее, а желание есть увеличивается.

Богатые глюкозой продукты тоже усиливают аппетит. Насыщение после них быстро проходит, поэтому человек снова начинает хотеть есть. Еще стоит избегать специй, соусов и приправ. Если их слишком много, что человек может съесть больше, чем обычно.

Ранее диетолог Ольга Деккер рассказала, что кетогенные диеты способны снизить чувство голода.

Еда Врачи Диеты

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