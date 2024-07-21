Названо допустимое количество яиц на завтрак

«На завтрак следует употреблять яйца, но в ограниченном количестве - две или три штуки. Соответственно, приготовленные без использования растительного масла и жира», - рассказала врач.

Специалист также порекомендовала есть на завтрак каши. При их приготовлении нужно использовать крупы, которые готовятся минимум 14-20 минут.

До этого врач-диетолог Анна Басова посетовала родителям кормить детей летом несладкими молочными продуктами и яйцами , а в качестве перекуса - овощами и фруктами.

Ранее врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала, что укрепить иммунитет можно, если регулярно употреблять в пищу рыбу, бобовые, яйца и тофу, а также не забывать про цельные злаки, содержащие много клетчатки.