09 июня 2024, 09:34

Названо число зараженных коронавирусом россиян

РИА «Новости»
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В России коронавирусной инфекцией COVID-19 заражены порядка 80 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, из них около 20 тысяч находятся в медицинских учреждениях. Медики на постоянной основе отслеживают изменчивость вируса, идет мониторинг эффективности терапии ковида и вакцин.

«Отечественная система здравоохранения в случае появления каких-либо новых вызовов способна быстро среагировать и подстроиться под ситуацию благодаря большому опыту работы в пандемию», - сказал Мурашко.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на сегодняшний день со стороны коронавируса нет серьезного риска для жизни и нормального функционирования людей. Попова не исключила новых волн заболеваемости ковидом, при этом оговорилась, что они могут быть обусловлены совокупностью самых различных факторов.

Здравоохранение Главное о COVID-19
09 июня 2024, 09:59
Новосибирские нейрохирурги спасли женщину с опухолью мозга размером с теннисный мяч
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Врачи Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии провели сложную операцию по удалению опухоли головного мозга у 44-летней пациентки. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Жительница Новосибирска на протяжении 10 лет ходила с отеком над левым виском. Она обратилась к врачам только после того, как новообразование сильно увеличилось. Женщина объяснила, что отек не вызывал у нее никаких болей и дискомфорта.

«Но в последнее время начала расти опухоль - все больше и больше. Я не могу сейчас ответить, почему затянула с обращением, я понимаю, что была не права, но меня ничего не беспокоило», - отметила 44-летняя пациентка.

Врачи выявили у нее доброкачественную менингиому размером с теннисный мяч, которая могла привести к потере зрения. Нейрохирурги проводили операцию на протяжении девяти часов, для восстановления черепа они установили титановую пластину.

Ранее хирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института вырезали шестисантиметровую опухоль головного мозга 62-летней пациентки. Из-за менингиомы у женщины возникли проблемы с речью.

Болезни Врачи Женщины Россия Медицина
09 июня 2024, 03:52
Врач назвал причину неукротимой тяги к сладостям
Freepik
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Пищевые причуды человека, в том числе неукротимая тяга к сладким продуктам, могут сигнализировать о состоянии организма, дефиците каких-либо витаминов, аминокислот, минералов или белка. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, завотделением гастроэнтерологии Пушкинской больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова.

По ее словам, если появляются странные пищевые пристрастия, например, запить селедку молоком, но с пищеварением все нормально, обязательно надо выяснить, чего в организме не хватает.

Если речь идет о сладком, то достаточно съесть кусочек шоколада, а не несколько плиток. В противном случае стоит предположить наличие белкового дефицита, проконсультироваться с врачом и сдать анализы крови. Также нужно добавить в рацион мясо, рыбу, яйца и творог.

«Когда со здоровьем все в норме, человек не будет испытывать постоянную и неконтролируемую тягу к чему-либо.», - подчеркнула Колесникова.

Несколько лет назад кремлевский эндокринолог Егана Королева развеяла миф , что употребление сладостей улучшает настроение.

Питание Врачи Продукты
09 июня 2024, 03:36
Первые результаты доклинических исследований вакцины от рака получат до конца года
Freepik
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что до конца года представят первые результаты доклинических исследований вакцины против рака. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Первые результаты рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям», - рассказал Мурашко.

По словам министра, над вакциной совместно работают несколько научных команд. Это представители НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.

Они получили на эти цели госфинансирование. Разработка препарата ведется в рамках госзаданий, подчеркнул министр.

Ранее врач-онколог Игорь Самойленко объяснил, что новую разработку нельзя назвать победой над всеми видами рака, но вакцина позволит получить хороший противоопухолевый защитный эффект.

Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов считает, что вакцина от рака будет неэффективна из-за отсутствия специфического антигена, который бы отличался от нормальных клеток.

Исследования Болезни Минздрав Ученые Россия Вакцинация Онкология ПМЭФ-2024
09 июня 2024, 02:50
Зубной туризм. Названы регионы с самыми дешевыми услугами стоматологов
Freepik
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Москвичам нужно присмотреться к ассортименту услуг стоматологов в регионах из-за растущего ценника на лечение зубов в столице. Когда «зубной туризм» бывает оправдан, в интервью агентству «Прайм»рассказала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Соболева.

Москвичам нужно присмотреться к ассортименту услуг стоматологов в регионах из-за растущего ценника на лечение зубов в столице. Когда «зубной туризм» бывает оправдан, в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Юлия Соболева.

По ее словам, цены зависят от региона и уровня клиники. Если пломбирование одного зуба в Москве стоит от двух до 10 тысяч рублей, то в регионах за эту процедуру можно отдать от полутора до семи тысяч. Коронка в столице стоит 15-50 тысяч рублей, в регионах - 10-40 тысяч.

Дешевле всего кариес лечат в Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Удаление зуба под местной анестезией у тульских стоматологов обойдется всего в 1426 рублей.

Также эксперт посоветовала при выборе клиники обращать внимание на квалификацию врачей, оснащение современным оборудованием и соблюдение требованиям гигиены.

Стоматолог-ортопед Юрий Калинин ранее заявил, что протезирование не может полностью предупредить развитие заболеваний полости рта.

Туризм Врачи Москва

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