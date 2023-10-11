Названа самая полезная каша для завтрака

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В овсянке есть бета-глюканы - вещества, которые благоприятно влияют на уровень холестерина в крови, а также витамины группы B, антиоксиданты и минералы.

Гречка считается отличным источником растительного белка. Кроме того, она содержит укрепляющий стенки кровеносных сосудов рутин, калий, кальций, фосфор и магний.

«Крупа идеально подходит для завтрака, так как обеспечивает организм энергией на целый день», - добавила диетолог.

Замкнула тройку лидеров каша из киноа, богатая растительным белком и содержащая все необходимые аминокислоты. А вот меньше всего углеводов оказалось в манной каше.

Ранее ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что употребление миндаля положительно влияет на состояние организма. Также он способствует снижению веса.