Названа самая полезная каша для завтрака
Овсянка возглавила список самых полезных каш. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказала диетолог «Доктис» Лариса Фаерман. На втором месте по свойствам стоит гречка.
В овсянке есть бета-глюканы - вещества, которые благоприятно влияют на уровень холестерина в крови, а также витамины группы B, антиоксиданты и минералы.
Гречка считается отличным источником растительного белка. Кроме того, она содержит укрепляющий стенки кровеносных сосудов рутин, калий, кальций, фосфор и магний.
«Крупа идеально подходит для завтрака, так как обеспечивает организм энергией на целый день», - добавила диетолог.
Замкнула тройку лидеров каша из киноа, богатая растительным белком и содержащая все необходимые аминокислоты. А вот меньше всего углеводов оказалось в манной каше.
Ранее ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что употребление миндаля положительно влияет на состояние организма. Также он способствует снижению веса.