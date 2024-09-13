Названа опасность возы из кулеров

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По его словам, здесь важно насколько добросовестны поставщики питьевой воды.

«В стране нет документа, который нормирует правила использования кулеров и оборотных тар, которые используются для заполнения кулеров», - отметил он.

Гончар заявил, что поэтому производитель может отчищать бутыль разными химическими средствами или просто залить в него новую порцию воды и отвезти потребителю Эксперт рекомендовал не использовать одноразовые пластиковые бутылки для хранения воды. В них происходит увеличение концентрации общего органического углерода.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что частое употребление шампанского может привести к развитию сахарного диабета второго типа, ухудшить зрение и нарушить работу печени.