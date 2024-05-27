Названа новая потенциальная причина развития болезни Альцгеймера

Человеческий мозг населяет совокупность микроорганизмов, причем предположение о существовании такого микробиома появилось еще 2013 году. До этого ученые считали этот орган стерильным, защищенным от вредных агентов, циркулирующих в крови.

Функцию естественного фильтра в мозге выполняет гематоэнцефалический барьер, но с возрастом и при неврологических заболеваниях он становится менее прочным.

Шотландские ученые доказали, что мозг людей, больных Альцгеймером, содержит разнообразные бактерии и грибки, причем в большем количестве, чем у здоровых людей. Только пока они не сумели выяснить механизм нарушения мозгового микробиома.

Некоторые ученые предположили, что микроорганизмы перемещаются из полости рта в мозг, когда человек болен кариесом или гингивитом.

Ранее доктор биологических наук Сергей Савельев рассказал, что вождение автомобиля приводит к активизации нескольких отделов головного мозга , что положительно сказывается на когнитивных способностях человека.