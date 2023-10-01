Названа максимальная дневная норма употребления орехов
Употребление в пищу орехов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также уменьшает шанс возникновения злокачественных опухолей. Но этим продуктом не стоит объедаться. Ежедневная порция должна составлять не более 30 граммов в день. Содержащиеся в орехах жилы могут привести к серьезному набору веса. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказала врач- эндокринолог Светлана Шокур.
Переедание приводит к вздутию живота, газообразованию и нарушению стула. Поэтому в больших количествах орехи нельзя употреблять людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек и сердца, а также аллергикам.
При выборе орехов стоит обратить внимание на их вес. Свежие и самые качественные обычно тяжелее. Перед употреблением ядра лучше замочить воде или обжарить на сухой сковороде, это сократит фитиновую кислоту.